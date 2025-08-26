Jhon Arias brilló y desentonó: así le fue en EFL Cup con Wolves vs West Ham

Después de los dos primeros tropiezos de Jhon Arias con el Wolverhampton en la Premier League contra Manchester City y Bournemouth, llegó la hora para que el colombiano tuviera sus primeros 90 minutos completos en la EFL Cup contra el West Ham, un rival al que pudo vencer.

Yerson Mosquera también vio actividad al igual que Jhon Arias. Arias estuvo muy cerca de anotar su primer gol en Inglaterra con remates que pudieron aumentar la diferencia y no dejar un marcador complejo para los Wolves en condición de local en el Estadio Molineux.

Durante los 90 minutos, Jhon Arias participó directamente en los tres goles que marcó su equipo. Aunque no dio asistencias ni tampoco anotó, dejó claro su gran nivel antes de enfrentar a Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia.

Al chocoano se le vio más suelto saliendo de la banda y sumándose a la parte central del ataque del Wolverhampton. Movió los hilos para habilitar a sus compañeros y para hacerse presente en el marcador con cada anotación de los Wolves.

ASÍ FUE EL PARTIDO DE JHON ARIAS CONTRA WEST HAM

Pese a que SofaScore le dio una puntuación de 6,6 que parece más baja de lo que fueron sus primeros 90 minutos, el ex Fluminense tuvo un mejor partido a comparación con lo hecho ante Bournemouth en la Premier League. En cada jugada de peligro fue protagonista filtrando un balón a Jean-Ricner Bellegarde, que fue bajado en el área.

El penal fue ejecutado por Hee Chan Hwang, pero el vertical devolvió la pelota que empujó Rodrigo al fondo. La acción previa se gestó por el pase de Jhon Arias que terminó en la falta.

Infortunadamente, las cosas se pusieron más difíciles para el Wolverhampton con los dos goles del West Ham para remontar el partido. Pero, de manera agónica, Jhon Arias volvió a brillar para que su equipo diera el golpe poniendo el 3-2 definitivo para sellar la clasificación a la siguiente ronda.

Jorgen Strand Larsen quedó retratado como la figura con su doblete, pero el colombiano apareció para guiar la remontada. Robó un balón, gestó la jugada para que el danés pusiera su primer gol de la noche. Luego, tras un remate del chocoano que tapó el guardameta rival, Larsen empujó la pelota al fondo para darle vuelta al resultado.

EL RIVAL DE JHON ARIAS EN LA PREMIER LEAGUE TRAS LA CLASIFICACIÓN

Wolverhampton espera todavía por rival en la EFL Cup en la tercera ronda tras sellar la clasificación. Sin embargo, volverá a la actividad en la Premier League el sábado 30 de agosto enfrentando al Everton en un vibrante duelo, teniendo en cuenta que los ‘Toffees’ sumaron sus primeros tres puntos, mientras que los Wolves han perdido sus dos encuentros ligueros.

Seguramente, Jhon Arias se perfila para ser titular e hilar su tercer encuentro como inicialista. Los resultados poco a poco se le han visto al colombiano que ha respondido con protagonismo en el área rival gestando los tres goles contra el West Ham.

El chocoano entra a una semana clave para conocer si Néstor Lorenzo lo tendrá en cuenta o no en la convocatoria de las Eliminatorias para enfrentar a Bolivia y Venezuela.