Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 13:23
Jhon Arias definió su futuro en Europa ¿Cambiará de equipo?
Arias cuenta con ofertas para salir de Wolverhampton.
El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias no ha tenido el mejor rendimiento en su primera experiencia en Europa con la camiseta del Wolverhampton Wanderers. A pesar de haber sido transferido a la Premier League como una de las grandes figuras de Fluminense, el futbolista de 28 años no ha podido brillar y su equipo está actualmente en puestos de descenso al registrar solo dos puntos.
Teniendo en cuenta las irregularidades de Arias en los Wolves, en las últimas horas se ha dado a conocer que el mediocampista podría salir de la Premier League y vestir una nueva camiseta.
Desde el Viejo Continente se ha informado que el Galatasaray de Turquía estaría detrás de Jhon Arias como potencial refuerzo.
También importantes clubes como Flamengo y Palmeiras buscarían el regreso de Arias al Brasileirao.
Jhon Arias no se va de Wolverhampton
A pesar de las múltiples versiones que se han dado a conocer, este miércoles 19 de noviembre el periodista Julián Capera dio a conocer que en los planes de Wolverhampton no está permitir la salida de Jhon Arias en el mercado de fichajes de invierno.
Según Capera, el mediocampista colombiano está en los planes de los 'Wolves' para el remate de la temporada 2025/2026, en la cual se espera se salve del descenso y mantenga la categoría.
El periodista explicó que en caso de descender a la Football League Championship, los directivos de Wolverhampton sí estarían dispuestos a negociar la salida de Jhon Arias, pero si reciben una cifra mayor a los 20 millones de euros.
Por otro lado, se explicó que en caso de que Flamengo y Palmeiras presenten ofertas por Jhon Arias, el Fluminense tendría la prioridad de igualar o mejorar cualquier propuesta para el retorno del colombiano a Brasil.
Próximo partido de Jhon Arias
Después de ser parte de la Selección Colombia en los partidos contra Nueva Zelanda y Australia, el mediocampista Jhon Arias volverá a la actividad con su equipo Wolverhampton este sábado 22 de noviembre recibiendo a Crystal Palace en la fecha 12 de la Premier League.
