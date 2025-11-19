Jhon Arias definió su futuro en Europa ¿Cambiará de equipo?

El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias no ha tenido el mejor rendimiento en su primera experiencia en Europa con la camiseta del Wolverhampton Wanderers. A pesar de haber sido transferido a la Premier League como una de las grandes figuras de Fluminense, el futbolista de 28 años no ha podido brillar y su equipo está actualmente en puestos de descenso al registrar solo dos puntos.

Teniendo en cuenta las irregularidades de Arias en los Wolves, en las últimas horas se ha dado a conocer que el mediocampista podría salir de la Premier League y vestir una nueva camiseta.

Desde el Viejo Continente se ha informado que el Galatasaray de Turquía estaría detrás de Jhon Arias como potencial refuerzo.

También importantes clubes como Flamengo y Palmeiras buscarían el regreso de Arias al Brasileirao.