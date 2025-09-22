Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 20:46
Jhon Arias destapó el acuerdo de los jugadores de la Selección Colombia para el Mundial
Jhon Arias habló de los objetivos para el Mundial y de la posición que le piden ocupar en la Selección Colombia.
Jhon Arias se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección Colombia en los últimos años, teniendo en cuenta sus brillantes actuaciones en la Copa América y recientemente en la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
A pesar de que el mediocampista de 28 años no se ha podido destacar con la camiseta tricolor como lo hacía en su anterior club Fluminense, siempre le dio una alternativa al entrenador Néstor Lorenzo en ataque y además al aportar su orden dentro del terreno de juego.
Jhon Arias y el acuerdo en jugadores de la Selección Colombia
Este lunes 22 de septiembre, Jhon Arias dio a conocer un acuerdo al que llegaron los jugadores de la Selección Colombia, después de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo.
Arias aseguró que al interior del plantel se dejó claro que todos los futbolistas tratarán de obtener su mejor versión en sus respectivos clubes para llegar al más alto nivel posible al Mundial.
"Después de clasificar tenemos la ambición de no solo participar, de hacer una gran campaña y soñar en alto. Somos conscientes del material que hay en la Selección y de lo grande a lo que queremos llegar a ser. Esa ambición se tiene y fue uno de los puntos clave que se habló. El intentar llegar en lo mejor posible. Tenemos todas las herramientas para ser felices en el Mundial. Nos dejamos esa tarea en el plantel. En la parte personal intentar ser lo mejor, sacar la mejor versión. La Selección se va a favorecer, tenemos una competencia interna linda con grandes jugadores que estamos en niveles similares. Así se le dan herramientas al entrenador, algo que se dijo en el camerino es que queremos ir al Mundial no solo a participar, sino que a hacer cosas importantes", dio Arias en diálogo con ESPN.
Por otro lado, el hoy mediocampista de Wolverhampton reconoció que en el verano de 2026 sería muy feliz si logra el título del Mundial con la Selección Colombia.
"Sería feliz en el verano de 2026 siendo campeón del Mundo", afirmó.
Posición en la Selección Colombia
Jhon Arias también explicó que en la Selección Colombia ha tratado de acomodarse a los pedidos del entrenador Néstor Lorenzo.
El mediocampista fue claro en asegurar que a pesar de que no juega en la posición en la que más ha brillado, intenta adaptarse y dar su mejor nivel.
"Es una posición diferente, con roles diferentes y funciones diferentes. Desde mi posición me he tratado de acomodar a lo que busca Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, a lo que se quiere de mi", afirmó.
