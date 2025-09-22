Jhon Arias destapó el acuerdo de los jugadores de la Selección Colombia para el Mundial

Jhon Arias y el acuerdo en jugadores de la Selección Colombia

Este lunes 22 de septiembre, Jhon Arias dio a conocer un acuerdo al que llegaron los jugadores de la Selección Colombia, después de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo.

Arias aseguró que al interior del plantel se dejó claro que todos los futbolistas tratarán de obtener su mejor versión en sus respectivos clubes para llegar al más alto nivel posible al Mundial.

"Después de clasificar tenemos la ambición de no solo participar, de hacer una gran campaña y soñar en alto. Somos conscientes del material que hay en la Selección y de lo grande a lo que queremos llegar a ser. Esa ambición se tiene y fue uno de los puntos clave que se habló. El intentar llegar en lo mejor posible. Tenemos todas las herramientas para ser felices en el Mundial. Nos dejamos esa tarea en el plantel. En la parte personal intentar ser lo mejor, sacar la mejor versión. La Selección se va a favorecer, tenemos una competencia interna linda con grandes jugadores que estamos en niveles similares. Así se le dan herramientas al entrenador, algo que se dijo en el camerino es que queremos ir al Mundial no solo a participar, sino que a hacer cosas importantes", dio Arias en diálogo con ESPN.

Por otro lado, el hoy mediocampista de Wolverhampton reconoció que en el verano de 2026 sería muy feliz si logra el título del Mundial con la Selección Colombia.

"Sería feliz en el verano de 2026 siendo campeón del Mundo", afirmó.