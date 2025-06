Jhon Arias destapó 'malestar' en Mundial de Clubes: “Esto es un error”

A partir del 14 de junio se está viviendo la nueva era del Mundial de Clubes de la FIFA con 32 instituciones que buscan la gloria y ganarse el reconocimiento de ser el primer campeón de una competencia que se jugará cada cuatro años. Fluminense, que ganó la Copa Libertadores en 2023 debutó con un empate sin goles ante el Borussia Dortmund con un Jhon Arias descomunal.

Durante los 90 minutos, Jhon Arias demostró todo su talento para llegar al arco rival e inquietar a los alemanes en un partido que todas las miradas estaban puestas en los teutones, dado que se tiene esa concepción de que el balompié europeo está escalones encima del sudamericano.

Vea también: Deportivo Cali lo hace oficial: Alberto Gamero firmó hasta 2026

A lo largo del partido, esto no se vio reflejado en estas primeras fechas del campeonato. Benfica empató con Boca Juniors, Inter no pudo con un elenco latinoamericano como Monterrey y Palmeiras empató sin goles con Porto. No hay superioridades marcadas por parte de los europeos y ese es el error que, según Jhon Arias, cometen en este tipo de torneos.

“ES UN ERROR”; JHON ARIAS SOBRE EL NIVEL DEL FÚTBOL SUDAMERICANO

Jhon Arias fue una de las grandes figuras durante los 90 minutos. De hecho, fue catalogado como el jugador del partido. Su desborde, su regate, y sus disparos volvieron locos a la defensa del Borussia Dortmund que no pudo controlar al extremo chocoano.

Ante esa idea de que el fútbol europeo supera al sudamericano, Jhon Arias no dudó en apuntar durante la rueda de prensa que, “a veces es desconocimiento. No te puedes sorprender de un equipo que dos años atrás fue campeón de la Copa Libertadores”.

Le puede interesar: Richard Ríos entre el Atlético y la Premier: nueva oferta por el colombiano

Además, puso a la liga de Brasil en un alto nivel futbolístico que no tiene que envidiar al europeo, “demostramos que somos fuertes. Tomo como ejemplo el partido entre Palmeiras y Porto. El Brasileirao es un campeonato de equipos muy fuertes, de jugadores de gran calidad, algunos de ellos con gran paso por Europa, en nuestro caso, tenemos a Thiago Silva”.

Posteriormente, indicó que es un error grande quitarle mérito al balompié sudamericano, “muchas veces existe esa tendencia de subestimar a los clubes sudamericanos y es un error porque en el fútbol moderno no hay rival débil. Competiciones como el Mundial de Clubes demuestran que también tenemos fortalezas, buenos jugadores y que somos un gran club preparado para grandes cosas”.

JHON ARIAS VALORÓ EL PUNTO EN EL DEBUT DEL MUNDIAL DE CLUBES

El extremo colombiano indicó que, pese a no conseguir la victoria, hay cómo sacarle provecho a este empate, “en este tipo de torneos, con este formato, siempre es importante sumar en la primera jornada, entonces salimos con esos sentimientos de tranquilidad y de frustración porque hicimos un buen juego, demostramos nuestras cualidades y fortalezas y no habría sido exagerado haber salido victoriosos”.

Lea también: Miguel Ángel Borja tendrá oportunidad de lujo con River en el Mundial de Clubes

A su vez, Jhon Arias también sabía a quién enfrentaba y, pese a sentenciar que el balompié sudamericano no está alejado al europeo, afirmó que, “sabíamos y éramos conscientes de la calidad de Borussia Dortmund y del fútbol europeo, pero Fluminense demostró que es un gran equipo y que estamos aquí para pelear.

Nuestra postura fue dominante y fuimos superiores durante muchos pasajes del partido; eso genera tranquilidad y confianza, sabiendo que vamos por buen camino. Hay que mejorar algunas cosas, pero nos vamos con un punto muy importante y esperamos conseguir los tres puntos en el próximo partido ante Ulsan para dar valor a este resultado”.