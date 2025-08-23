Jhon Arias empieza a despertar dudas en Wolverhampton: ¿Problemas para Lorenzo?

El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias debutó este sábado 23 de agosto en la alineación titular de Wolverhampton Wanderers en la derrota en condición de visita 0-1 ante Bournemouth en duelo válido por la fecha 2 de la Premier League.

Arias estuvo desde el pitazo inicial en el planteamiento del director técnico Vítor Pereira y disputó 56 minutos hasta que fue sustituido por Santiago Bueno.