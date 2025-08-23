Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 12:58
Jhon Arias empieza a despertar dudas en Wolverhampton: ¿Problemas para Lorenzo?
Jhon Arias disputó este sábado 23 de agosto su primer partido como titular en la Premier League.
El futbolista colombiano Jhon Adolfo Arias debutó este sábado 23 de agosto en la alineación titular de Wolverhampton Wanderers en la derrota en condición de visita 0-1 ante Bournemouth en duelo válido por la fecha 2 de la Premier League.
Arias estuvo desde el pitazo inicial en el planteamiento del director técnico Vítor Pereira y disputó 56 minutos hasta que fue sustituido por Santiago Bueno.
¿Cómo le fue a Jhon Arias en la derrota de Wolves?
El colombiano Jhon Arias no tuvo la mejor actuación en la derrota de Wolves. En los 56 minutos en cancha tuvo un disparo que se fue por fuera y tocó en 25 oportunidades el balón.
Arias registró una precisión del 92 %, lanzó dos centros, pero no acertó ninguno y perdió en cinco ocasiones el balón.
Los datos le permitieron a Jhon Arias recibir una puntuación de 6,7 para el portal internacional Sofa Score.
Los minutos sumados por Jhon Arias en sus dos primeros partidos jugados con la camiseta de Wolverhampton han despertado algunas dudas, teniendo en cuenta el poco protagonismo del colombiano.
A Arias le ha costado la adaptación al ritmo de la Premier League y no se ha visto dentro del terreno de juego con el protagonismo que lo caracterizó y lo hizo brillar en Fluminense.
En los Wolves, el colombiano no se ha ganado el lugar de jugador indispensable, por lo que deberá demostrar en las próximas fechas mejoría en su rendimiento.
Fuente
Antena 2