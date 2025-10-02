Jhon Arias ilusiona a Wolves y a la Selección: "alcanzando mi mejor versión"

El mediocampista colombiano Jhon Adolfo Arias ha ido de menos a más en el inicio de la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta su llegada a la Premier League de Inglaterra, después de haber sido contratado por Wolverhampton Wanderers Football Club.

Arias sufrió en las primeras jornadas debido al fuerte ritmo del fútbol de Inglaterra, los duelos físicos y la adaptación que tenía que llevar para poder entender la idea de juego y acomodarse al certamen.

Sin embargo, el colombiano ha demostrado una gran evolución en su fútbol hasta el punto de haber sido elegido mejor jugador del partido en el empate de Wolverhampton con Tottenham en la fecha 6 de la Premier League.

"Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que estoy alcanzando mi mejor versión y es importante para mí", dijo Arias en diálogo con el portal oficial de los Wolves.