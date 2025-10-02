Actualizado:
Jhon Arias ilusiona a Wolves y a la Selección: "alcanzando mi mejor versión"
El colombiano habló de su adaptación a Wolverhampton.
El mediocampista colombiano Jhon Adolfo Arias ha ido de menos a más en el inicio de la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta su llegada a la Premier League de Inglaterra, después de haber sido contratado por Wolverhampton Wanderers Football Club.
Arias sufrió en las primeras jornadas debido al fuerte ritmo del fútbol de Inglaterra, los duelos físicos y la adaptación que tenía que llevar para poder entender la idea de juego y acomodarse al certamen.
Sin embargo, el colombiano ha demostrado una gran evolución en su fútbol hasta el punto de haber sido elegido mejor jugador del partido en el empate de Wolverhampton con Tottenham en la fecha 6 de la Premier League.
"Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que estoy alcanzando mi mejor versión y es importante para mí", dijo Arias en diálogo con el portal oficial de los Wolves.
El colombiano aseguró que en la última semana se ha adaptado mejor a sus compañeros aunque reconoció que debe seguir trabajando para mejorar.
"Creo que en la última semana siento que estoy jugando mejor con mis compañeros y con la liga. Es una liga diferente, así que sigo trabajando para mejorar, para tener mejores actuaciones y para ayudar a mi equipo", explicó.
La Premier League
Jhon Arias también quiso resaltar las diferencias que ha encontrado en el nivel de la Premier League en comparación a lo que vivió en la primera división de Brasil con la camiseta del Fluminense.
"Es diferente. La intensidad de los duelos es diferente. Creo que es muy diferente. El clima es diferente. Así que, para mí, sé que es normal la adaptación a esta liga, a este país, al idioma, pero me siento mejor y voy por buen camino", dijo.
Ser elegido MVP
Finalmente, el colombiano describió sus sensaciones, después de ser elegido como mejor jugador del partido en el empate de Wolverhampton en condición de visita frente a Tottenham.
"Me sentí bien. Creo que hicimos un buen partido. Desafortunadamente, no ganamos y estuvimos muy cerca de ganar, pero creo que hicimos un buen partido, y así será para el próximo partido y para el resto de la temporada", afirmó.
"Fue bueno para mí y para mi familia [ganar el Jugador del Partido]. Fue un momento especial. Mi primer Jugador del Partido es bueno, contra el Tottenham a domicilio, un partido difícil. Así que fue un momento especial. Queremos conseguir más victorias y ser felices aquí", agregó.
