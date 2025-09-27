Jhon Arias recibió lluvia de elogios tras primera titularidad en Premier

Jhon Arias vivió su primera experiencia como titular con Wolverhampton Wanderers y se robó la atención del público. El duelo ante Tottenham Hotspur terminó 1-1, pero la historia más comentada no fue el marcador, sino el impacto del futbolista sudamericano en su estreno oficial desde el inicio.

Desde los primeros compases, el compromiso mostró un alto nivel de intensidad. El elenco local buscó imponer condiciones, pero los visitantes respondieron con criterio. A los 24 minutos, Arias protagonizó una jugada que hizo vibrar a los asistentes: tras un tiro de esquina, habilitó a Hwang Hee-Chan, quien remató desviado. Más tarde, al minuto 38, el colombiano intentó con un potente disparo desde fuera del área que pasó por encima del arco, demostrando que no había llegado a Inglaterra para ser un actor secundario.

El arranque del complemento trajo cambios favorables para los “Wolves”. Al minuto 53, Santiago Bueno marcó su primer tanto con la camiseta del club después de un rebote dejado por el portero rival. La acción, que se gestó tras una buena combinación ofensiva, desató la alegría de los aficionados y encendió la esperanza de un triunfo.

Sin embargo, el desarrollo posterior fue tan exigente como emotivo. Wolverhampton ganó terreno y se mostró más decidido en ataque, mientras Arias aportaba despliegue y movilidad. “Es un jugador que contagia actitud y dinamismo”, comentaba un sector de la hinchada en redes sociales mientras transcurría el encuentro. Esa conexión con la grada se hizo evidente en el momento del cambio: en el minuto 91, cuando el técnico decidió sustituirlo, el colombiano se marchó entre aplausos, un gesto que dice más que cualquier estadística.

Pero el fútbol también es cruel con quien no cierra los partidos. En el minuto 93, João Palhinha igualó con un disparo imparable desde media distancia, apagando parcialmente la ilusión visitante. El empate dejó un sabor agridulce: por un lado, se logró plantar cara a un rival de jerarquía; por otro, la victoria se escapó en los últimos instantes.

Para Arias, la jornada tuvo un valor especial. No solo sumó minutos de calidad, también se ganó el respeto de una afición conocida por su exigencia. “Ese aplauso es el mejor reconocimiento para un debutante”, opinaba un seguidor al salir del estadio. Este tipo de reacciones confirman que su llegada al fútbol inglés no ha pasado desapercibida.

El desafío inmediato para el atacante cafetero es mantener ese nivel y convertirse en pieza clave en los próximos compromisos. Para Wolverhampton, en tanto, la misión será sostener la intensidad y traducir en victorias el esfuerzo colectivo. En medio de esa lucha, la actuación de Arias se presenta como una chispa de esperanza y renovación dentro de un equipo que busca estabilidad en una temporada complicada.