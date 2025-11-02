Actualizado:
Jhon Arias recibió nuevo golpe en Wolverhampton: decisión de última hora
Jhon Arias no ha tenido su mejor campaña desde que llegó a la Premier League.
La aventura de Jhon Arias en el fútbol inglés no está siendo un camino sencillo. Lo que parecía el salto ideal para consolidarse en Europa, se transformó en un desafío mayor tras la destitución de Vítor Pereira, técnico con quien el colombiano había encontrado respaldo en el Wolverhampton. El equipo, que vive una crisis de resultados en la Premier League, enfrenta un nuevo comienzo lleno de incertidumbre.
El club de Molineux decidió poner punto final al ciclo del entrenador portugués luego de una seguidilla de resultados adversos. Sin victorias y hundido en los últimos lugares de la tabla, el conjunto inglés acumuló apenas dos unidades en la temporada, situación que colmó la paciencia de la directiva. Pereira se marcha dejando un balance de 14 triunfos, 5 empates y 19 derrotas desde su llegada en diciembre de 2024. La caída 3-0 ante Fulham fue el golpe definitivo que precipitó la decisión.
Tras la salida del estratega, el club confirmó que James Collins y Richard Walker, entrenadores de las categorías juveniles, asumirán el mando de manera provisional. Mientras tanto, la dirigencia analiza candidatos para tomar las riendas de un plantel que parece haber perdido el rumbo. La noticia sacudió también a Arias, quien había sido uno de los jugadores más utilizados por el cuerpo técnico anterior y ahora deberá adaptarse a un nuevo proceso.
En lo personal, el volante colombiano enfrenta una etapa de transición compleja. Su fichaje generó grandes expectativas, respaldadas por su notable paso en el Fluminense y sus buenas presentaciones con la Selección Colombia. Sin embargo, el estilo de juego del Wolves más reactivo y enfocado en el contragolpe no ha potenciado sus mejores virtudes: la visión de campo, la precisión en el pase y la creatividad ofensiva. Esa desconexión táctica ha limitado su impacto, aunque su actitud dentro del terreno sigue siendo irreprochable.
El futuro inmediato del jugador de 27 años dependerá en buena parte del nuevo entrenador. Si el club apuesta por un modelo más asociativo y de tenencia de balón, Arias podría recuperar protagonismo. De lo contrario, su estancia en Inglaterra podría complicarse, lo que afectaría su proyección internacional y su continuidad en el combinado nacional, especialmente con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte.
Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira.— Wolves (@Wolves) November 2, 2025
We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux.
Para el Wolverhampton, la situación es crítica. Además de mejorar su rendimiento en liga, necesita recomponer el ambiente interno y reencontrar su identidad futbolística. El colombiano, que porta la camiseta número “10”, podría convertirse en una pieza clave para revertir la mala racha, siempre que el nuevo proyecto técnico le otorgue un rol central.
Arias atraviesa uno de los momentos más exigentes de su carrera. El desafío no solo pasa por rendir en el campo, sino por sobreponerse a un entorno cambiante y demostrar que tiene la madurez necesaria para brillar en el fútbol británico. La salida de Vítor Pereira abre un nuevo capítulo en los Wolves, y el talentoso mediocampista cafetero deberá decidir si será protagonista en el cuadro inglés.
