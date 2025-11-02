Jhon Arias recibió nuevo golpe en Wolverhampton: decisión de última hora

Tras la salida del estratega, el club confirmó que James Collins y Richard Walker, entrenadores de las categorías juveniles, asumirán el mando de manera provisional. Mientras tanto, la dirigencia analiza candidatos para tomar las riendas de un plantel que parece haber perdido el rumbo. La noticia sacudió también a Arias, quien había sido uno de los jugadores más utilizados por el cuerpo técnico anterior y ahora deberá adaptarse a un nuevo proceso.

En lo personal, el volante colombiano enfrenta una etapa de transición compleja. Su fichaje generó grandes expectativas, respaldadas por su notable paso en el Fluminense y sus buenas presentaciones con la Selección Colombia. Sin embargo, el estilo de juego del Wolves más reactivo y enfocado en el contragolpe no ha potenciado sus mejores virtudes: la visión de campo, la precisión en el pase y la creatividad ofensiva. Esa desconexión táctica ha limitado su impacto, aunque su actitud dentro del terreno sigue siendo irreprochable.

El futuro inmediato del jugador de 27 años dependerá en buena parte del nuevo entrenador. Si el club apuesta por un modelo más asociativo y de tenencia de balón, Arias podría recuperar protagonismo. De lo contrario, su estancia en Inglaterra podría complicarse, lo que afectaría su proyección internacional y su continuidad en el combinado nacional, especialmente con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte.