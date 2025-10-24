Actualizado:
Jhon Arias reconocido en Wolves por no viajar con la Selección Colombia
Jhon Arias ha ido ganando reconocimiento por su trabajo y esfuerzo en Wolverhampton.
Jhon Arias, recién llegado a Wolverhampton desde Fluminense, decidió quedarse con el club durante la fecha FIFA en lugar de viajar con la Selección Colombia, una decisión que fue elogiada por su técnico en el club inglés.
Vítor Pereira no habló de goles ni asistencias, sino de un gesto que, según él, refleja la verdadera esencia del compromiso. Para el DT portugués lo hecho por el cafetero fue bastante notable y contribuyó a su adaptación en el elenco de los lobos.
Lejos de las estadísticas, Pereira destacó la madurez del Arias al priorizar su proceso de adaptación en la Premier League, una competencia exigente tanto en lo físico como en lo táctico. “Fue esencial que no se fuera con Colombia”, reconoció el entrenador, subrayando el deseo del futbolista de consolidarse en su nuevo entorno.
Para el técnico, el exjugador de Fluminense entiende que su crecimiento pasa por integrarse completamente al ritmo de juego y al estilo del equipo, algo fundamental para un jugador que busca consolidarse en el fútbol inglés.
La transición de Río de Janeiro a Wolverhampton no ha sido sencilla. El idioma, el clima y la intensidad de la liga representan desafíos considerables. Sin embargo, Arias ha mostrado disposición: tomó la iniciativa de permanecer en Inglaterra durante el parón internacional y además está recibiendo clases de inglés para mejorar su comunicación dentro del vestuario.
Aunque los números aún no acompañan su esfuerzo, Pereira confía plenamente en su evolución. El estratega portugués resaltó que el extremo está “aumentando su nivel partido tras partido” y que su proceso de adaptación avanza con pasos firmes. Más allá de las cifras, lo que realmente valora el cuerpo técnico es su actitud positiva, su disciplina y su voluntad de aprender.
Talking Jhon Arias' start to life in the Premier League on The Official Wolves Podcast.— Wolves (@Wolves) October 14, 2025
🇨🇴🎧 pic.twitter.com/kUy3WiCm86
En los próximos compromisos del club, Jhon Arias tendrá la oportunidad de consolidar su lugar en el once titular y justificar la confianza depositada en él. Mientras tanto, en la Selección Colombia, su ausencia abre la puerta a nuevas alternativas en el medio campo.
Por ahora, Arias y su equipo se enfocan en mejorar su rendimiento en la Premier League. El elenco de los 'Wolves' tendrá la obligación de empezar a sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en el fútbol inglés.
