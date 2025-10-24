Jhon Arias reconocido en Wolves por no viajar con la Selección Colombia

Lejos de las estadísticas, Pereira destacó la madurez del Arias al priorizar su proceso de adaptación en la Premier League, una competencia exigente tanto en lo físico como en lo táctico. “Fue esencial que no se fuera con Colombia”, reconoció el entrenador, subrayando el deseo del futbolista de consolidarse en su nuevo entorno.

Para el técnico, el exjugador de Fluminense entiende que su crecimiento pasa por integrarse completamente al ritmo de juego y al estilo del equipo, algo fundamental para un jugador que busca consolidarse en el fútbol inglés.

La transición de Río de Janeiro a Wolverhampton no ha sido sencilla. El idioma, el clima y la intensidad de la liga representan desafíos considerables. Sin embargo, Arias ha mostrado disposición: tomó la iniciativa de permanecer en Inglaterra durante el parón internacional y además está recibiendo clases de inglés para mejorar su comunicación dentro del vestuario.

Aunque los números aún no acompañan su esfuerzo, Pereira confía plenamente en su evolución. El estratega portugués resaltó que el extremo está “aumentando su nivel partido tras partido” y que su proceso de adaptación avanza con pasos firmes. Más allá de las cifras, lo que realmente valora el cuerpo técnico es su actitud positiva, su disciplina y su voluntad de aprender.