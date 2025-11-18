Jhon Arias saldría de Inglaterra: equipo europeo solucionaría crisis

Sin duda alguna, el anhelo de cualquier jugador es poder firmar con un equipo del exterior, y, evidentemente, llama más la atención poder representar a un club de Europa. Ese fue el sueño de Jhon Arias que cumplió después de convertirse en un ídolo del Fluminense de Brasil.

Vea también: Colombia tendría partido de lujo: retaría a una campeona del mundo en marzo

Firmó con el Wolverhampton, pero el sueño se fue apagando poco a poco por el mal presente del equipo de la Premier League que no ha sumado de a tres en lo que va de la liga de Inglaterra. Últimos en la tabla de posiciones con apenas dos puntos, Jhon Arias no ha podido dar con una solución en busca de mejorar su desempeño individual y grupal.

Justamente, se habla bastante del futuro de Jhon Arias, de hecho, podría dejar el club en enero o en junio. Brasil ha estado pendiente con Flamengo y Fluminense, pero, seguramente, el volante chocoano esperaría reivindicarse en Europa. Ya hay rumores de posibles destinos, y uno de ellos es un viejo interesado por Arias.

EL EQUIPO QUE INTENTARÁ FICHAR A JHON ARIAS

Desde antes de que jugara el Mundial de Clubes, el Galatasaray turco, al igual que el Zenit de San Petersburgo eran los dos equipos que querían contar con el colombiano. Llegó la oferta atrayente de la Premier League con el Wolverhampton. Fluminense se cansó de rechazar las propuestas de los otomanos y de los rusos.

Sin embargo, en momentos de crisis con el Wolverhampton, es el Galatasaray el principal interesado en Europa por contar con los servicios del ex América de Cali y Santa Fe. El club que tiene en sus filas a Dávinson Sánchez buscaría contactar nuevamente al entorno de Jhon Arias para poder ficharlo en los próximos mercados.

Le puede interesar: Millonarios: revelan los 7 fichajes que buscan para la temporada 2026

Y es que, desde la prensa de Turquía afirman que Galatasaray quiere tomar el descontento de Jhon Arias como una excusa para fichar al extremo colombiano en los próximos mercados. El chocoano nunca ha dejado de estar en el radar del elenco otomano y podría llegar a buen puerto por su mal momento en Wolverhampton.

De acuerdo con SportX, se abre otra posibilidad para el ex Fluminense, “¡nueva oportunidad para Jhon Arias en Galatasaray! Galatasaray vuelve a intervenir en la negociación por el astro colombiano quien no está contento en Wolverhampton”. El entrenador Okan Buruk aprobaría la llegada del oriundo de Quibdó, Chocó.

DÁVINSON PODRÍA SER CLAVE PARA CONVENCER A JHON ARIAS

La relación entre jugadores como Dávinson Sánchez y Jhon Arias podría ser determinante para el extremo del Wolverhampton que podría cambiar de aires en medio de la temporada o a finales de la Premier League. A partir del interés del Galatasaray, el zaguero central podría ser el actor clave.

Lea también: Colombia tendría hasta 8 cambios ante Australia; así la posible alineación

Dávinson Sánchez podría servir como el canal para poder convencer a Jhon Arias. Aunque el Galatasaray no hace parte de una de las ligas más importantes de Europa, firmar con el club turco podría ser la solución. Pelearía en la parte alta de la Superliga turca y, además, seguramente no dejará de estar en las principales competencias de Europa.

Habrá que esperar qué sucede con la llegada de Rob Edwards como nuevo director técnico del Wolverhampton para conocer el papel que tendría Jhon Arias con el club inglés. El galés tomó las riendas tras la salida de Vitor Pereira. El portugués estaba empecinado a encontrar la mejor versión de Arias que, infortunadamente, nunca pudo encontrarla.