Vie, 14/11/2025 - 21:44
Jhon Arias podría irse de Wolverhampton y fichar por impensado club
El futbolista chocoano firmó en el mercado veraniego con Wolverhampton de la Premier League.
El nombre de Jhon Arias volvió a sonar en Brasil luego de que el periodista Diogo Dantas informara sobre un supuesto interés del Flamengo en fichar al mediocampista colombiano. La versión sorprendió en Río de Janeiro, pues se trata del eterno rival del Fluminense, club donde Arias brilló antes de dar el salto a Europa.
El jugador llegó al Wolverhampton en el mercado de verano, apenas completa unos meses en la Premier League. Su adaptación ha sido irregular y no ha alcanzado el protagonismo que tenía en el Flu, donde fue figura local e internacionalmente.
Por ello, para muchos analistas la operación se ve complicada. Wolverhampton pagó 17 millones de euros más 5 en variables por su transferencia, una inversión que difícilmente recuperarían en una negociación inmediata.
Arias también tiene contrato vigente y forma parte del proyecto deportivo del club inglés, que espera que el colombiano alcance su mejor nivel en los próximos meses. Así, su salida enero se considera improbable.
Desde Brasil, sin embargo, se insiste en que Flamengo busca un refuerzo de peso para fortalecer su mediocampo, y el perfil de Arias encajaría en esa necesidad. Su pasado reciente en el fútbol brasileño lo convierte en un nombre atractivo para el mercado local.
La posibilidad de que el exjugador de Fluminense vuelva a Brasil, pero vistiendo la camiseta del máximo rival, añadiría un componente polémico a cualquier negociación. Sería uno de los movimientos más ruidosos del continente si llegara a concretarse.
Por ahora, el mediocampista colombiano se mantiene enfocado en adaptarse a la Premier League y ganar continuidad, aspecto clave en sus aspiraciones. Arias busca llegar con ritmo y buen nivel al Mundial 2026, donde espera consolidarse como pieza fija de la Selección Colombia.
El interés del Flamengo queda, de momento, en el terreno de las especulaciones, a la espera de que el mercado futuro dé señales más claras sobre el destino del habilidoso jugador cafetero.
