Jhon Arias podría irse de Wolverhampton y fichar por impensado club

El nombre de Jhon Arias volvió a sonar en Brasil luego de que el periodista Diogo Dantas informara sobre un supuesto interés del Flamengo en fichar al mediocampista colombiano. La versión sorprendió en Río de Janeiro, pues se trata del eterno rival del Fluminense, club donde Arias brilló antes de dar el salto a Europa.

El jugador llegó al Wolverhampton en el mercado de verano, apenas completa unos meses en la Premier League. Su adaptación ha sido irregular y no ha alcanzado el protagonismo que tenía en el Flu, donde fue figura local e internacionalmente.

Por ello, para muchos analistas la operación se ve complicada. Wolverhampton pagó 17 millones de euros más 5 en variables por su transferencia, una inversión que difícilmente recuperarían en una negociación inmediata.

Arias también tiene contrato vigente y forma parte del proyecto deportivo del club inglés, que espera que el colombiano alcance su mejor nivel en los próximos meses. Así, su salida enero se considera improbable.