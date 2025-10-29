Jhon Arias sufre en Inglaterra: primer fracaso en el Wolverhampton

Una vez llama un equipo del fútbol europeo, cualquier jugador quiere cumplir el sueño de salir de Sudamérica para poder estar en el balompié de élite. Eso fue lo mismo que sucedió con Jhon Arias que tenía todo en Fluminense. Era ídolo y hasta lo llamaban ‘El Pelé Colombiano’.

Wolverhampton, un equipo que salió de sus mejores jugadores y de la base de futbolistas portugueses que venían dando de qué hablar fue quien apostó por Jhon Arias. Uno ni lo piensa, pero, desde su llegada no ha habido un partido destacado ni del colombiano ni del club en la Premier League. Los ‘Wolves’ son últimos sin ninguna victoria y están peleando el descenso.

Le quedaba una copa nacional como la EFL Cup, torneo en el que, a diferencia de la liga inglesa sí lograron ganar. Superaron al West Ham en la segunda ronda, y al Everton en la tercera. Dos victorias importantes para seguir en la competencia, y, además, como si fuera poco, para olvidar el mal registro de la Premier.

PRIMER FRACASO PARA JHON ARIAS EN INGLATERRA

Con rumores de que Jhon Arias no seguiría en el Wolverhampton y nuevos interesados en Brasil, el colombiano no entró en la convocatoria para encarar la cuarta ronda de la EFL Cup ante el Chelsea. Arias venía jugando en las anteriores fases, pero para esta oportunidad ni siquiera fue citado.

Sin Jhon Arias en el partido, el Estadio Molineux fue testigo de una eliminación fuerte que pone en problemas a Vitor Pereira, entrenador de Wolverhampton. El club cayó en esta oportunidad con un marcador de 3-4 en un juego por lo justo. Sin el chocoano.

El Wolverhampton alcanzó a estar perdiendo con una diferencia de 0-3 y poco a poco vino de menos a más para empatar la serie. Llevó el juego a un 2-3 cuando los ‘Blues’ volvieron a pegar. Sobre el final, descontaron nuevamente para poner el tercer tanto y el 3-4 definitivo.

Con esta derrota, al Wolverhampton le queda seguir remando contra la corriente en la Premier League para salir del descenso. En estos momentos son últimos sin ninguna victoria a lo largo de lo que va del rentado. Además, deberán esperar que se jueguen las primeras rondas de la FA Cup para conocer su rival en la competencia más añeja del país.

Aunque Jhon Arias no fue tenido en cuenta durante el compromiso, el colombiano no ha podido cambiar la tónica de su club. A la espera de lo que pase en la Premier League y en la FA Cup, la salida de la EFL Cup es el gran fracaso por parte del volante chocoano y del Wolverhampton.

Estas situaciones pueden ser determinantes para que Jhon Arias tome otro rumbo en las próximas ventanas del mercado de fichajes, o, para que haya un cambio en el club, empezando por la salida de Vitor Pereira que no le ha encontrado el rumbo a este proyecto.