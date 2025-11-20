Jhon Arias volvería a Brasil: Lo quieren de regreso y no es Fluminense

Interés desde Brasil y no es Fluminense...

El paso de Jhon Arias por Fluminense fue realmente muy bueno, el colombiano dejó una gran impresión y se ganó no solo el cariño sino el respeto de muchos equipos del futbol brasileño y sudamericano. Precisamente por esto es que otro equipo carioca se interesó en el colombiano nuevamente, ya que en el pasado ya habían preguntado por las condiciones de Arias.

El club interesado es nada más y nada menos que Flamengo, el rival directo del Flu y el equipo que hoy en día podría ser el mejor del continente, el deseo de tener al colombiano entre sus fila no es algo nuevo para el mengao, que ya había preguntado por él y que desde su salida ha esperado un mal rendimiento de Wolves para poder ofertar por Arias.

¿Realmente Flamengo quiere ficharlo?

Si bien el interés y el deseo del equipo por el colombiano es real, el delantero no es prioridad para la próxima temporada del equipo, desde Brasil aseguran que lo que buscarán es un arquero, un lateral y un delantero centro según informó Diogo Dantas en Globo, "Flamengo ya ha trazado un plan para encontrar refuerzos para 2026. El nombre del delantero John Arias, que fue vendido por Fluminense al Wolverhampton de Inglaterra, está en la mira de la directiva, pero no es una prioridad" agregó.