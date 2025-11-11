Jhon Córdoba sin presión: "Estoy acostumbrado a la competencia interna"

“Todos estamos luchando por nuestro cupo”

El atacante del Krasnodar de Rusia, Jhon Córdoba, regresó a la convocatoria después de varios meses de ausencia y aseguró sentirse renovado y motivado para esta nueva etapa con la Tricolor.

“Siempre es bonito estar en la Selección. Cada vez que vengo me lo disfruto de la mejor manera. Por temas logísticos no había podido venir, pero esos descansos también son buenos. Vengo con la mayor energía y motivación para afrontar estos partidos”, dijo Córdoba.

El delantero también resaltó el alto nivel de los atacantes convocados y valoró la competencia que existe en la ofensiva del combinado nacional.

“La idea es mantenerse vigente. Hay una competencia bonita, esperemos que siga siendo así y seguir haciéndolo de la mejor manera”, señaló.

“Estoy acostumbrado a tener buena competencia interna”

Córdoba, que atraviesa un buen momento con su club en la Premier League rusa, dejó claro que no siente presión por ganarse un lugar, sino que ve la competencia como un estímulo para mejorar.

“No siento presión. Actuar bajo presión a veces juega malas pasadas. Tenemos que seguir haciendo bien las cosas en nuestros clubes y aprovechar las oportunidades cuando vengamos a la Selección”, explicó.

“Estoy acostumbrado a tener buena competencia interna, en los equipos en los que he estado. En la Selección hay una competencia bonita para que todos sigamos luchando por nuestro cupo, porque eso nos hace más fuertes y mejores”, añadió el delantero.