Jhon Córdoba vuelve a decir presente en Rusia: Gran gol del colombiano

Gran gol de cabeza del colombiano

Cuando transcurría el minuto 56 después de un gran lanzamiento de falta, Córdoba se levantó en el segundo palo apareciendo libre de marca para definir de gran manera con un cabezazo cruzado imposible para el arquero rival. Con este tanto el colombiano llega a las 4 anotaciones en la copa de Rusia, confirmándose no solo como uno de los mejores jugadores del país sino también como uno de los mejores colombianos del momento.

Jhon lleva 10 goles en 16 apariciones en esta temporada con el Krasnodar, esperemos el buen momento se mantenga hasta junio y llegue en su mejor momento al Mundial que se jugará a mitad del próximo año .