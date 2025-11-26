Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 12:04
Jhon Córdoba vuelve a decir presente en Rusia: Gran gol del colombiano
El delantero colombiano está fino con el gol con su equipo.
Jhon Córdoba vuelve a anotar en el futbol ruso, esta vez en la Copa de Rusia, el delantero colombiano sin lugar a dudas es uno de los mejores delanteros de la liga y ha empezado esta temporada de la mejor forma. Gol tras gol se sigue convirtiendo en uno de los atacantes colombianos más en forma del momento.
Gran gol de cabeza del colombiano
Cuando transcurría el minuto 56 después de un gran lanzamiento de falta, Córdoba se levantó en el segundo palo apareciendo libre de marca para definir de gran manera con un cabezazo cruzado imposible para el arquero rival. Con este tanto el colombiano llega a las 4 anotaciones en la copa de Rusia, confirmándose no solo como uno de los mejores jugadores del país sino también como uno de los mejores colombianos del momento.
Jhon lleva 10 goles en 16 apariciones en esta temporada con el Krasnodar, esperemos el buen momento se mantenga hasta junio y llegue en su mejor momento al Mundial que se jugará a mitad del próximo año .
Fuente
Antena 2