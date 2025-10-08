Jhon Durán da una gran noticia en medio de la convocatoria de la selección

Jhon Jader vuelve a aparecer en los entrenamientos

El delantero colombiano volvió a entrenar después de 40 días de ausencia, participó con sus compañeros con total normalidad y ya se le volvió a ver en el terreno de juego haciendo ejercicios con balón lo que confirma que el regreso de Durán está cada vez más cerca. Recordemos que el último partido que jugó fue unos pocos minutos frente al Benfica de Richard Ríos en la fase previa de la Champions League.

Esta noticia no solo es buena para las intenciones del equipo turco sino también para la selección Colombia, que ha tenido a su cuerpo médico en constante comunicación con su parte del Fenerbahce para tener monitoreado al delantero con vistas a futuras convocatorias o incluso al Mundial 2026. Si bien Jhon Jader ha tenido varios problemas tanto con compañeros como con prensa como con el mismo entrenador no se puede tapar el sol con un dedo, el delantero tiene el potencial de ser realmente diferencial, tiene un gran portento físico y tiene mucha técnica con el balón además de un olfato goleador innato, por lo que sería muy importante volver a encarrilar a un jugador como este para poder contar con él a futuro.