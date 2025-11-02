Jhon Durán habló y envió mensaje a Lorenzo tras su golazo con Fenerbahce

Jhon Jader Durán habló tras el partido de su estado físico

El atacante antioqueño de apenas 21 años volvió a celebrar un gol después de mucho tiempo sin poder hacerlo, recordando que Durán viene recuperando ritmo futbolístico tras un proceso de recuperación que ha venido aplicando como consecuencia de una lesión.

El delantero que supo ser considerado como el ‘9’ de la Selección Colombia, pero que debido a lesiones y el rumor de la fuerte discusión que habría tenido con Néstor Lorenzo fue perdiendo terreno, habló en zona mixta tras la victoria del Fenerbahce y dejó claro que su estado físico está en óptimas condiciones, un mensaje directo en sus aspiraciones por volver a ser convocado por el DT argentino para los amistosos de noviembre que tiene el conjunto ‘Tricolor’.

“Marqué un golazo. Estoy orgulloso del equipo. Estoy en gran momento y forma. Estoy listo. Juegue quien juegue, lo más importante es la victoria del Fenerbahçe”, señaló Jhon Jader Durán.