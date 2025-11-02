Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 16:54
Jhon Durán habló y envió mensaje a Lorenzo tras su golazo con Fenerbahce
El delantero colombiano le dio al triunfo a su equipo en el partido contra Besiktas.
Este domingo 2 de noviembre, en el marco de la fecha 11 de la presente edición de la Superliga de Turquía, el Fenerbahce enfrentaba en condición de visitante al Besiktas, partido lleno de emociones que terminó con triunfo del equipo del colombiano Jhon Jader Durán, quien fue protagonista anotando un golazo.
El exdelantero de Al Nassr y Aston Villa entró al minuto 66 del segundo tiempo, jugador que en los instantes finales del compromiso robó un balón a la defensa del Besiktas y que luego impactó de volea para darle el gol del triunfo al Fenerbahce.
Lea también: [Video] Jhon Jader Durán hizo un golazo en Fenerbahce vs Besiktas
En otras noticias: analizamos la sorprendente eliminación de Liga de Quito en Copa Libertadores
Jhon Jader Durán habló tras el partido de su estado físico
El atacante antioqueño de apenas 21 años volvió a celebrar un gol después de mucho tiempo sin poder hacerlo, recordando que Durán viene recuperando ritmo futbolístico tras un proceso de recuperación que ha venido aplicando como consecuencia de una lesión.
El delantero que supo ser considerado como el ‘9’ de la Selección Colombia, pero que debido a lesiones y el rumor de la fuerte discusión que habría tenido con Néstor Lorenzo fue perdiendo terreno, habló en zona mixta tras la victoria del Fenerbahce y dejó claro que su estado físico está en óptimas condiciones, un mensaje directo en sus aspiraciones por volver a ser convocado por el DT argentino para los amistosos de noviembre que tiene el conjunto ‘Tricolor’.
“Marqué un golazo. Estoy orgulloso del equipo. Estoy en gran momento y forma. Estoy listo. Juegue quien juegue, lo más importante es la victoria del Fenerbahçe”, señaló Jhon Jader Durán.
Durán va retomando ritmo en Fenerbahce y pide pista en la Selección Colombia
Jhon había regresado de su molestia física el pasado 23 de octubre, jugando para el Fenerbahce y entrando en el segundo tiempo del partido de Europa League contra el Stuttgart, a partir de allí, el técnico Domenico Tedesco lo ha incluido en las convocatorias del equipo y ha venido sumando minutos.
Una buena noticia para Jhon Jader Durán, que con este golazo con Fenerbahce vuelve a estar en la órbita de los aficionados colombianos, que podría verlo de nuevo con la camiseta de la Selección Colombia si llega a recuperar el gran nivel que lo puso en la élite del fútbol mundial.
Fuente
Antena 2