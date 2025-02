Jhon Durán NO vivirá en Arabia a pesar de haber fichado por Al Nassr: destaparon la razón

Jhon Durán, reciente fichaje del Al Nassr, no residirá en Arabia Saudita a pesar de su vinculación con el club. El jugador ha optado por establecerse en Baréin, una decisión similar a la tomada por otras figuras del fútbol como Steven Gerrard y Jordan Henderson, quienes tienen una razón de peso.

Según informó 'The Sun', esta elección estaría relacionada con la legislación saudí, que no favorece la convivencia de parejas NO casadas. 'Sport' también indicó que esta normativa podría haber sido un factor determinante en la decisión del futbolista colombiano.

El cambio de residencia implica que el exjugador del Aston Villa deba trasladarse diariamente entre los dos países. El trayecto aéreo entre Baréin y Riad tiene una duración aproximada de una hora y media en avión, lo que representará un viaje de tres horas al día para cumplir con sus compromisos deportivos. La distancia entre ambas ciudades ronda los 1.000 kilómetros.

A pesar de la existencia de esta normativa, algunas figuras del fútbol han recibido excepciones. Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, reside en Riad junto a su pareja Georgina Rodríguez sin haber formalizado su unión matrimonial.

El diario Marca destacó que, aunque la ley establece ciertas restricciones, en algunos casos se han aplicado criterios distintos.

Durán, quien recientemente dejó el fútbol inglés para sumarse a la liga saudí, seguirá los pasos de otros jugadores que han decidido vivir fuera del país a pesar de sus compromisos con clubes locales. La elección de Baréin podría responder a motivos personales y legales, considerando la cercanía y las facilidades de desplazamiento disponibles.