Jhon Durán pone en riesgo su reencuentro con el Aston Villa: ¿qué pasó?

Se ha disputado una nueva fecha en la presente edición de la Europa League, allí, tuvo acción el Fenerbahce del colombiano Jhon Jader Durán, quien fue noticia no por haber anotado goles o registrar asistencias, sino por una tarjeta roja directa que recibió por parte del juez central del partido contra el Ferencváros.

El atacante de apenas 21 años no controló sus emociones y encaró a un rival para después darle un cabezazo, que pese a no ser tan fuerte fue considerado por el árbitro una evidente agresión contra un rival, lo que le valió la expulsión en el partido que estaba a punto de terminar con un marcador de 1-1.

