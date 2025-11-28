Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 15:00
Jhon Durán pone en riesgo su reencuentro con el Aston Villa: ¿qué pasó?
El delantero colombiano dejó una muy buena imagen tras su paso por el equipo inglés.
Se ha disputado una nueva fecha en la presente edición de la Europa League, allí, tuvo acción el Fenerbahce del colombiano Jhon Jader Durán, quien fue noticia no por haber anotado goles o registrar asistencias, sino por una tarjeta roja directa que recibió por parte del juez central del partido contra el Ferencváros.
El atacante de apenas 21 años no controló sus emociones y encaró a un rival para después darle un cabezazo, que pese a no ser tan fuerte fue considerado por el árbitro una evidente agresión contra un rival, lo que le valió la expulsión en el partido que estaba a punto de terminar con un marcador de 1-1.
Jhon Durán, a la expectativa de la sanción para saber si podrá enfrentar a su exequipo
Con la tarjeta roja directa que recibió Durán, es evidente que por lo menos tendrá una fecha de suspensión y se perderá el próximo partido del Fenerbahce por la Europa League, el cual será contra el equipo noruego de Brann el jueves 11 de diciembre.
El castigo podría incluso ampliarse si la UEFA así lo decide, colocando dos fechas de suspensión para el delantero colombiano, que entonces se perdería el duelo especial contra el Aston Villa, donde se perdería la chance de enfrentar a varios de sus excompañeros donde supo pasar muy buenos momentos, duelo por la fecha 7 de la competencia continental que se llevará a cabo hasta el 22 de enero en suelo turco.
Se perderá partidos claves en su objetivo por llegar al Mundial 2026
El exjugador de Envigado, Aston Villa y Al Nassr, quien asombró al mundo del fútbol jugando en el equipo inglés dirigido por Unai Emery, sufrió una expulsión que complica sus aspiraciones por tomar ritmo en el Fenerbahce y retomar el gran nivel que lo hizo ser vendido por 77 millones de euros al conjunto árabe donde milita Cristiano Ronaldo.
Durán, quien debido a las lesiones ha perdido protagonismo en la Selección Colombia y pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026, tendrá algo más de tres meses para demostrar su valía al técnico Néstor Lorenzo antes de que realice la convocatoria final.
