Jhon Durán rompió relación con Mourinho; se cuentan las horas

A Jhon Jáder Durán le está costando bastante en regresar al fútbol de Europa. En Al Nassr no tuvo la pegada deseada y ahora en Fenerbahce no ha podido tener una buena relación con su director técnico, nada más ni nada menos que con José Mourinho.

Tras sus polémicas con la Selección Colombia o las expulsiones sufridas en Al Nassr que lo ponen como un jugador discutido, se pensaba que, con José Mourinho, su actitud podía mejorar bastante. Sin embargo, no ha tenido ese ‘feeling’ con el entrenador portugués que no le tiembla la mano con cantarle las verdades a los jugadores que ha dirigido como Mario Balotelli y otros.

Jhon Durán entró después de los sesenta minutos con la necesidad de darle al Fenerbahce la confianza de poder remontarle al Benfica la serie. No tuvo acciones de peligro y sobre el final salió con molestias. Al término del juego, José Mourinho dijo, “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”.

Las declaraciones de José Mourinho se convirtieron en una bomba de tiempo que impactó fuertemente en la relación del entrenador y jugador. De hecho, se cuentan las horas para todo lo que va a venir después. En Turquía sentencian que todo se rompió y sus palabras generaron molestia.

SE CUENTAN LAS HORAS EN UNA RELACIÓN ROTA

Sin duda alguna, el director técnico es quien toma las decisiones en el campo de juego y alinea sus nóminas con respecto al nivel que han visto en las sesiones de entreno. José Mourinho puede decidir cuándo está apto para jugar Jhon Durán y cuando no. Si lo percibe así, puede dar esas declaraciones, pero, para el colombiano se pasó de la raya.

El periodista especializado en el mercado de fichajes, Yağız Sabuncuoğlu reveló que las declaraciones de Mourinho no le gustaron al ex Aston Villa, “Jhon Duran se mostró molesto por las declaraciones de José Mourinho sobre él tras el partido contra el Benfica”.

Una relación que se va al piso y se cuentan las horas para varios escenarios. El primero puede ser que Jhon Durán se rebele buscando su salida del Fenerbahce por no sentirse a gusto. Cuando José Mourinho explota hay grandes consecuencias y puede ser tiempo de que Durán sea relegado a la suplencia o hasta a categorías más abajo de la institución.

Además, a la espera de las Eliminatorias Sudamericanas y de la convocatoria, la bomba de tiempo también puede marcar la salida de Jhon Durán con destino a la Selección Colombia, aunque parece que no será convocado por su molestia muscular con la que terminó el juego ante el Benfica.

También pueden contar las horas para que la relación entre entrenador y jugador mejore bastante y vuelvan como si nada hubiese pasado. Con Mourinho ese escenario parece complicado, pero nada está escrito. Habrá que esperar qué decisión toma el delantero y qué camino tomará el portugués.