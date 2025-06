Jhon Durán sufre nuevo portazo: primer equipo europeo lo rechazó

La historia de Jhon Jáder Durán en el Al Nassr no parece ir por un buen camino. La racha larga sin goles y el mal presente en Selección Colombia en las Eliminatorias dejan la evidencia de un tramo complejo para el delantero antioqueño que parece estar lejos de regresar a Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo habría pedido la salida de Jhon Durán y el club parece complacer al astro portugués buscando una cesión para que el colombiano pueda obtener regularidad y vuelva con una bolsa de goles al balompié de Arabia Saudita. En medio del mercado de fichajes, se habló de las posibilidades que tiene Durán en regresar a Europa.

Salió del Aston Villa dejando la posibilidad de disputar competencias internacionales como lo será la UEFA Europa League en la temporada que se avecina. Su anhelo es regresar a Europa, pero esta vez, por los baches, no será en una de las cinco grandes ligas competitivas del ‘Viejo Continente’.

LAS DOS OFERTAS QUE TENÍA JHON JÁDER DURÁN

Con tantos rumores que han salido a lo largo de los últimos días con el futuro de Jhon Durán, el Al Nassr está dispuesto a oír ofertas en calidad de cedido y desde Turquía, tanto el Galatasaray como el Fenerbahce han estado pendientes de la situación contractual del delantero.

De hecho, el Fenerbahce presentó una primera oferta formal que puede ser significativa, dado que el Al Nassr ya tiene conocimiento del interés por parte del equipo dirigido por José Mourinho. El delantero ex Aston Villa es del gusto del entrenador portugués y podrá dar el golpe firmando con el club turco.

Por su parte, el Galatasaray es el otro elenco que se mostró interesado por el delantero colombiano. Sin embargo, en las últimas horas, Abdullah Kavukcu, vicepresidente del club otomano afirmó en rueda de prensa lo que harán con el presunto interés por Jhon Durán.

Galatasaray tiene a Victor Osimhen, Mauro Icardi y Álvaro Morata como las opciones de delanteros. La verdadera pregunta es si es necesario o no el colombiano, y el vicepresidente del club afirmó que, “los periodistas nos escribieron sobre Jhon Durán. No estamos negociando con ningún otro delantero que no sea Osimhen”.

FENERBAHCE SUMA ENTEROS PARA FICHAR A JHON JÁDER DURÁN

De acuerdo con información del periodista turco, Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahce ya tiene el plan para poder quedarse con los servicios del delantero antioqueño que tampoco pudo figurar con la Selección Colombia en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El club dirigido por José Mourinho puso una oferta formal para arreglar la cesión que Al Nassr ya tiene en sus manos.

Además, Tâlha Arslan, otro periodista afirmó que, “Al Nassr definitivamente se desprenderá de Jhon Durán en esta ventana de transferencia de verano. El jugador colombiano de 21 años, descontento en Arabia Saudita, quiere continuar su carrera en Europa. ¡El club que le hizo la oferta más atractiva es el Fenerbahçe!”.