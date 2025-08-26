Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 08:11
Jhon Durán suma nueva polémica en Fenerbahce: "No es lo que esperábamos"
Jhon Durán es uno de los hombres llamados a estar en la próxima convocatoria de la Selección Colombia.
Jhon Jader Durán sigue dando de que hablar en Europa. Tras su llegada al Fenerbahce, el colombiano ha tenido poco protagonismo en el elenco turco. Su arribo se dio con ucha expectativa, pero el paso de los partidos ha dejado más dudas que certezas.
Luego de su paso por Al Nassr, era evidente que el colombiano no estaba en su mejor momento profesional. Sus polémicas en suelo árabe terminaron sacándolo del equipo de Cristiano Ronaldo y abriendo la duda sobre lo que sería su regreso al viejo continente.
Lea también: Deossa enciende las alarmas por su futuro en Betis y Selección Colombia
En otras noticias
Millonarios rompe la racha negativa
Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce habló con el medio '343 Digital' de Turquía. El dirigente reveló detalles sobre lo que ha sido el desembarco del futbolista cafetero en el equipo turco. Según sus palabras nada ha sido como se esperaba.
“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Durán es un delantero, no un delantero centro”, dijo Aşık medio de la entrevista.
Según lo apuntado por el directivo, cuando se cerró el acuerdo para el préstamo del delantero de la Selección Colombia, la idea era sumar un atacante joven que pudiera ser un revulsivo en el equipo dirigido por José Mourinho. Sin embargo, los números y el rendimiento han estado lejos de dicha opción.
Para Durán has sido solo cinco partidos jugados con la camiseta del Fenerbahce y un total de un gol y una asistencia. Datos que sumados a los cuestionamientos sobre actitudes suyas dentro y fuera del campo generan dudas sobre lo que ocurrirá con el cafetero.
Şampiyonlar Ligi Play-off Turu | Benfica maçı kamp kadromuz 👇#SLBvFB #UCL pic.twitter.com/5WfVwvE4Tl— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2025
Por ahora, Durán se alista para lo que serán los partidos por los Playoffs de la Champions League ante el Benfica de Richard Ríos. El atacante sabe que su obligación pasa por ser protagonista en una serie que definirá la clasificación para la fase de liga del torneo más importante de Europa.
Le puede interesar: Fuerte exigencia a Lorenzo para convocatoria en Selección Colombia: "que respete"
A la par, Durán sabe que se enfrenta a la posibilidad de ser llamado a la Selección Colombia. El atacante o quiere perder el tren de la tricolor y por ello tiene claro que es necesario sumar minutos para ser uno de los elegidos en los duelos ante Bolivia y Venezuela.
Fuente
Antena 2