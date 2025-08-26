Jhon Durán suma nueva polémica en Fenerbahce: "No es lo que esperábamos"

Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce habló con el medio '343 Digital' de Turquía. El dirigente reveló detalles sobre lo que ha sido el desembarco del futbolista cafetero en el equipo turco. Según sus palabras nada ha sido como se esperaba.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Durán es un delantero, no un delantero centro”, dijo Aşık medio de la entrevista.

Según lo apuntado por el directivo, cuando se cerró el acuerdo para el préstamo del delantero de la Selección Colombia, la idea era sumar un atacante joven que pudiera ser un revulsivo en el equipo dirigido por José Mourinho. Sin embargo, los números y el rendimiento han estado lejos de dicha opción.

Para Durán has sido solo cinco partidos jugados con la camiseta del Fenerbahce y un total de un gol y una asistencia. Datos que sumados a los cuestionamientos sobre actitudes suyas dentro y fuera del campo generan dudas sobre lo que ocurrirá con el cafetero.