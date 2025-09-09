Jhon Durán tiene nuevo técnico en Fenerbahce; viene de dirigir selección europea

El Fenerbahçe donde milita el delantero colombiano Jhon Durán, ha anunciado este martes el fichaje del entrenador italiano Domenico Tedesco, de 39 años, quien se encargará de reemplazar al portugués José Mourinho, que fue despedido a finales de agosto.



"Nuestro club ha nombrado a Domenico Tedesco en el cargo de director técnico, firmando un acuerdo para dos años", indica un breve comunicado del Fenerbahçe, conjunto que no pudo avanzar a la fase de liga de la próxima UEFA Champions League (cayó ante Benfica), pero que tendrá presencia en la Europa League 2025-2026.

