Mar, 09/09/2025 - 13:25
Jhon Durán tiene nuevo técnico en Fenerbahce; viene de dirigir selección europea
El equipo turco había decidido despedir de José Mourinho.
El Fenerbahçe donde milita el delantero colombiano Jhon Durán, ha anunciado este martes el fichaje del entrenador italiano Domenico Tedesco, de 39 años, quien se encargará de reemplazar al portugués José Mourinho, que fue despedido a finales de agosto.
"Nuestro club ha nombrado a Domenico Tedesco en el cargo de director técnico, firmando un acuerdo para dos años", indica un breve comunicado del Fenerbahçe, conjunto que no pudo avanzar a la fase de liga de la próxima UEFA Champions League (cayó ante Benfica), pero que tendrá presencia en la Europa League 2025-2026.
Jhon Durán tendrá un joven entrenador en Fenerbahçe
Domenico Tedesco empezó su carrera como entrenador en Stuttgart y pasó por el Schalke y el Leipzig, además de dos temporadas (2019-21) en el Spartak Moscú y dos (2023-25) como seleccionador de Bélgica.
Ahora, Tedesco vuelve a dirigir clubes y toma el desafío de hacerlo en el fputbol de Turquía, donde tendrá a sus órdenes al colombiano Jhon Durán, quien ha sido protagonista de algunos casos de indisciplina en sus equipos anteriores (Aston Villa y Al Nassr), recordando además los reportes que apuntaron de una fuete gresca en el camerino de la Selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo, algo que el DT argentino ha desmentido.
El comunicado del Fenerbahçe apunta que el exjugador Gökhan Gönul, una de las principales figuras de la defensa del equipo de 2007 a 2016 y técnico de la selección sub-21 de Turquía en la temporada 2024-25, trabajará con Tedesco como entrenador asistente.
An itibariyle ligin en iyi hocası Domenico Tedesco’dur! pic.twitter.com/cGDuYTdti1— İso ¹⁹⁰⁷ (@ismaillegal7) September 9, 2025
Fenerbahçe ya tiene el reemplazo de Mourinho
Tedesco, de 39 años, nacido en el sur de Italia, pero con una carrera casi íntegramente desarrollada en Alemania, se convierte así en el décimo entrenador del club en los últimos cinco años.
El domingo pasado, el presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, adelantó que el club buscaba un nuevo técnico "en la escuela alemana" ya que la afición, dijo, "ya no quiere saber nada de nombres portugueses", en referencia a tres de los últimos cinco entrenadores, Vitor Pereira, Jorge Jesús y José Mourinho.
