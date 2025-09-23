Jhon Durán "tiene un fractura por estrés": revelan la compleja lesión del colombiano

Jhon Jader Durán sigue generando nostalgia en algunos aficionados colombianos, el atacante de apenas 21 años ha perdido ritmo futbolístico luego del rumor de la fuerte discusión que tuvo con Néstor Lorenzo y James Rodríguez en los camerinos del Estadio Metropolitano de Barranquilla al medio tiempo del partido entre la Selección Colombia y Perú.

El actual delantero del Fenerbahce, club al que llegó cedido por parte del Al Nassr el pasado 6 de julio, no ha podido demostrar sus grandes habilidades en el equipo turco como consecuencia de las lesiones.

