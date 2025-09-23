Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 19:23
Jhon Durán "tiene un fractura por estrés": revelan la compleja lesión del colombiano
El delantero del Fenerbahce sigue fuera de las canchas.
Jhon Jader Durán sigue generando nostalgia en algunos aficionados colombianos, el atacante de apenas 21 años ha perdido ritmo futbolístico luego del rumor de la fuerte discusión que tuvo con Néstor Lorenzo y James Rodríguez en los camerinos del Estadio Metropolitano de Barranquilla al medio tiempo del partido entre la Selección Colombia y Perú.
El actual delantero del Fenerbahce, club al que llegó cedido por parte del Al Nassr el pasado 6 de julio, no ha podido demostrar sus grandes habilidades en el equipo turco como consecuencia de las lesiones.
Hay nuevo reporte médico sobre el estado físico de Jhon Durán
Luego de ver unas imágenes que circularon en las redes sociales el pasado 15 de septiembre, donde se observó a Jhon Durán caminando con dificultad y ayudado de muletas, se preveía que el regreso del delantero todavía estaba algo lejano, sin embargo, reportes desde Turquía aseguraron que el atacante estaba con buen rumbo en su proceso de recuperación y que no era necesario una cirugía para aliviar sus molestias físicas.
Pues bien, en las últimas horas el panorama vuelve a ponerse complicado para Jhon Durán, así lo confirmó el periodista Barış Yurduseven, reconocido en Turquía por seguir de cerca al Fenerbahce, mencionando que el colombiano tiene “una fractura por estrés”.
La delicada lesión que sufre Jhon Durán
Este tipo de lesión señalada como “fractura por estrés” se presenta por un exceso de carga en los músculos del cuerpo, algo que genera grietas en los huesos, especialmente en la zona de las piernas y los pies.
Una lamentable noticia para el delantero antioqueño, que deberá enfocarse en su recuperación completa y eficaz antes de volver a las canchas, que no se daría en dos semanas como se había anticipado antes, así lo confirmó el periodista Yurduseven.
