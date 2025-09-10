Jhon Durán vive pesadilla por sus lesiones: “Podría costarle la temporada”

Recientemente acabó un nuevo ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas con el protagonismo de la Selección Colombia que no pudo contar con Jhon Jáder Durán. Aunque al principio se pensó que el delantero no iba a ser convocado por las polémicas en las jornadas de junio, una lesión en Fenerbahce fue la verdadera razón.

Vea también: América renunciaría a la Liga Betplay y fija el reto de David González

Y es que, aunque se pensaba que no iba a ser un tema delicado porque se pudo poner de pie solo y caminó al banquillo sin ninguna ayuda de ningún delegado del Fenerbahce, se prendieron las alarmas en Turquía con el golpe.

Todavía no ha habido un panorama que confirme la lesión por parte de Jhon Durán, pero desde suelo turco avisaron que podría durar un mes o toda la temporada si acceden a una cirugía. En ese sentido, su lesión sí era cierta justo cuando se preparaba para otra posible convocatoria junto a la Selección Colombia.

Fenerbahce ha sido muy cauto con la lesión y no se han animado a dar un reporte médico. Sin embargo, ya quedó descartado que fuera una molestia como se pensaba en un principio. Esa manera cómo cayó ante el Benfica en la última jugada conduce a una nueva pesadilla.

“ES GRAVE. PODRÍA COSTARLE LA TEMPORADA”; ADVIERTEN EN TURQUÍA POR LA LESIÓN DE JHON DURÁN

Hay dos escenarios que pueden conducir a la gravedad del golpe de Jhon Jáder Durán y que podrían indicar cuántos partidos se perderá. De hecho, desde Turquía señalan que el panorama es muy complejo y que no se solucionará en cuestión de días. Su recuperación será mucho más duradera y podría perderse los partidos de la Selección Colombia en octubre.

De acuerdo con información del periodista turco, Gürcan Bilgic, el colombiano estaría afuera por un buen tiempo, “ayer me enteré de que la lesión de Durán es grave; estará de baja al menos un mes. Se espera que se recupere sin cirugía, pero la cirugía podría costarle la temporada a Jhon Durán”.

Le puede interesar: Ecuador cierra su mejor eliminatoria mundialista tras haber comenzado con -3 puntos

Fenerbahce también está alerta con la evolución de la lesión y el tiempo que pueda demorar en la recuperación. Habrá que esperar si no hay intervención quirúrgica, dado que eso podría hacer que se perdiera lo que queda de la temporada. Gürcan Bilgic aseguró que el club está al tanto y que la señalan como “una situación preocupante”.

¿JHON DURÁN PODRÍA PERDERSE EL MUNDIAL?

Con las alarmas prendidas y en caso de que la lesión sea más grave de lo que se espera, esto le podría traer varias consecuencias a Jhon Durán. Si hay necesidad de una cirugía para el antioqueño, esto significaría que estaría en riesgo toda la temporada.

Lea también: Néiser Villarreal perjudicó a Millonarios: esto recibiría por su fichaje

Jhon Durán tendrá poco más de seis meses para recuperarse de cara a ser una de las opciones en la convocatoria de Néstor Lorenzo para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Habrá que esperar la decisión que tomarán en Fenerbahce con las alarmas prendidas de una posible baja de un mes, que podría convertirse en toda la temporada si hay necesidad de operarlo.

Además de las responsabilidades con la Selección Colombia, de ser una recuperación que tome toda la temporada, Jhon Durán también estaría descartado para afrontar la UEFA Europa League, uno de los máximos objetivos del Fenerbahce en el 2025/26.