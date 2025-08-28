Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 08:05
Jhon Jader Durán habría fingido lesión en Fenerbahce, ¿cuál es la verdad?
El delantero colombiano se retiró de la cancha tras un golpe durante el partido Benfica vs Fenerbahce.
El pasado miércoles 28 de agosto se efectuó el partido entre Benfica y Fenerbahce por a tercera ronda previa de la Champions League 2025-26, el cual terminó ganando el cuadro portugués, mientras que los turcos tendrán que conformarse con disputar Europa League.
Richard Ríos volvió a ser titular en Benfica y fue una de las figuras del juego, mientras que Jhon Durán entró en Fenerbahce a los 20 minutos del segundo tiempo, y en las últimas jugadas del partido se marchó lesionado, aunque hay un rumor que toma fuerza.
Las imágenes de la lesión de Durán muestran que el delantero entró al área a cabecear un centro, pero no alcanzó a tocar la pelota y se tiró hacia atrás, aunque no recibió impactos posteriores de alguno de sus rivales. Aun así, pidió salir de la cancha.
¿Realmente Jhon Durán se lesionó en Fenerbahce?
A partir de estas imágenes, ha tomado fuerza la posibilidad de que Jhon Jader Durán no se haya lesionado, sino que haya fingido esa molestia física, pues se avecina una convocatoria de Selección Colombia y desde antes se presumía que no haría parte del listado.
Cabe recordar que el futbolista viene de ser apartado de la Selección Colombia en la anterior doble fecha de Eliminatorias, pues surgió el rumor de una discordia luego de enfrentar a Perú, y previo al enfrentamiento con Argentina se informó que tenía una lesión en la espalda.
Ahora, existe la posibilidad de que Durán no se haya lesionado sino que se trate de una prevención para justificar su posible ausencia en la convocatoria de Selección Colombia que se entregará entre jueves y viernes para enfrentar a Bolivia y Venezuela por las dos últimas jornadas de las Eliminatorias.
En su cuenta de X (antes Twiiter), el analista Carlos Antonio Vélez escribió: "¿En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado… lesión inoportuna (oportuna) que facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no. El episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún… algo no nos han contado… ¿o sí?".
Video de la lesión de Jhon Jader Durán en Fenerbahce
La jugada en la que se lesionó Jhon Jader Durán con el Fenerbahçe justo antes de la convocatoria de la Selección Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/qtpK1MKxc2— Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 27, 2025
En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado… lesión inoportuna (oportuna) q facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no. (el episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún) … algo no nos han contado… o sí?— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 27, 2025
