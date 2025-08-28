Jhon Jader Durán habría fingido lesión en Fenerbahce, ¿cuál es la verdad?

El pasado miércoles 28 de agosto se efectuó el partido entre Benfica y Fenerbahce por a tercera ronda previa de la Champions League 2025-26, el cual terminó ganando el cuadro portugués, mientras que los turcos tendrán que conformarse con disputar Europa League.

Richard Ríos volvió a ser titular en Benfica y fue una de las figuras del juego, mientras que Jhon Durán entró en Fenerbahce a los 20 minutos del segundo tiempo, y en las últimas jugadas del partido se marchó lesionado, aunque hay un rumor que toma fuerza.

Las imágenes de la lesión de Durán muestran que el delantero entró al área a cabecear un centro, pero no alcanzó a tocar la pelota y se tiró hacia atrás, aunque no recibió impactos posteriores de alguno de sus rivales. Aun así, pidió salir de la cancha.

¿Realmente Jhon Durán se lesionó en Fenerbahce?

A partir de estas imágenes, ha tomado fuerza la posibilidad de que Jhon Jader Durán no se haya lesionado, sino que haya fingido esa molestia física, pues se avecina una convocatoria de Selección Colombia y desde antes se presumía que no haría parte del listado.