Jue, 23/10/2025 - 13:52
Jhon Jader Durán reapareció: volvió a jugar con Fenerbahçe en Europa League
El delantero colombiano sumó minutos en el compromiso entre Fenerbahçe contra Stuttgart.
Buenas noticias se conocieron este jueves 23 de octubre del delantero colombiano Jhon Jader Durán, después de que reapareciera con su equipo Fenerbahçe al sumar minutos en el partido contra Stuttgart por la Europa League.
Durán empezó el compromiso en el banco de suplentes y fue enviado por el director técnico Domenico Tedesco al terreno de juego en el minuto 87.
Durante el tiempo en cancha, el delantero colombiano recibió la tarjeta amarilla y se mostró participativo en el frente de ataque.
87'— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 23, 2025
Kerem ve En-Nesyri'nin yerine Talisca ve Duran oyunda.#FBvSTU #UEL
Jhon Jader Durán reapareció
Jhon Jader Durán volvió a jugar un partido oficial con la camiseta de Fenerbahçe, después de no tener actividad desde el 27 de agosto, cuando disputó con su equipo el duelo contra Benfica por la fase previa de la Benfica.
Desde entonces, el atacante colombiano llevó a cabo un proceso de recuperación por una extraña lesión, que le impidió participar en la liga de Turquía y en la Europa League.
Calificación de Jhon Durán en el triunfo de Fenerbahçe sobre Stuttgart
A pesar de los pocos minutos en cancha, Jhon Jader Durán recibió una calificación de 6.4 puntos por parte del portal internacional Sofa Score.
Durán disparó en una ocasión a puerta, bloqueó un tiro y estuvo en fuera de lugar en una oportunidad.
