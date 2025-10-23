Jhon Jader Durán reapareció: volvió a jugar con Fenerbahçe en Europa League

Buenas noticias se conocieron este jueves 23 de octubre del delantero colombiano Jhon Jader Durán, después de que reapareciera con su equipo Fenerbahçe al sumar minutos en el partido contra Stuttgart por la Europa League.

Durán empezó el compromiso en el banco de suplentes y fue enviado por el director técnico Domenico Tedesco al terreno de juego en el minuto 87.

Durante el tiempo en cancha, el delantero colombiano recibió la tarjeta amarilla y se mostró participativo en el frente de ataque.