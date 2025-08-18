Jhon Lucumí sacude Europa: dos históricos en la pelea por su fichaje

Jhon Janer Lucumí, zaguero colombiano que se ha convertido en objeto de deseo de clubes de Inglaterra y Turquía. El central del Bologna atraviesa una etapa crucial en su carrera, con propuestas que podrían definir su rumbo hacia nuevos escenarios futbolísticos.

La puja más fuerte proviene de la Premier League, donde el Sunderland, recién ascendido, busca reforzar su plantilla con un defensor de jerarquía que le aporte solidez en su regreso a la élite. El conjunto inglés presentó una oferta cercana a los 22 millones de euros, acompañada de bonos que podrían elevar la operación a unos 26 millones. El objetivo del club británico es consolidar una estructura competitiva que no solo garantice permanencia, sino que también le permita aspirar a un lugar en competiciones europeas.

En paralelo, el Galatasaray ha movido sus fichas en el mercado y también pretende hacerse con los servicios del colombiano. La propuesta del campeón turco se sitúa en torno a los 15 millones de euros, cifra inferior a la exigida por el Bologna.

Sin embargo, el atractivo del club de Estambul radica en su tradición, la posibilidad de jugar la Champions League y el protagonismo inmediato que se le brindaría a Lucumí dentro de un plantel acostumbrado a pelear títulos locales.

Bologna, por su parte, no se muestra dispuesto a ceder con facilidad. El defensor es considerado pieza clave del proyecto deportivo y su salida solo se contemplaría por una suma superior a los 20 millones de euros. De hecho, el club italiano ya ofreció una extensión contractual hasta 2029 con una mejora salarial significativa, pero la propuesta fue rechazada por el jugador, quien considera que este es el momento idóneo para dar un salto en su carrera.

El valor de Lucumí en el mercado no surge de la nada. Su aporte fue determinante en la conquista de la Coppa Italia 2025, un título que el Bologna no obtenía desde hacía más de cinco décadas. Además, su solidez defensiva y liderazgo en la última línea lo consolidaron como un pilar indiscutible de un equipo que compitió con regularidad en la parte alta de la Serie A. Estas credenciales explican por qué hoy es uno de los nombres más apetecidos en el mercado de fichajes.

Desde la perspectiva del jugador, la Premier League representa el destino más atractivo. La intensidad de la competencia, la exposición mediática y el nivel de exigencia del torneo inglés resultan ideales para potenciar su rendimiento y mantener una presencia constante en la Selección Colombia. Lucumí entiende que dar este salto podría consolidarlo como uno de los referentes del combinado nacional de cara a la Copa América 2026 y al Mundial que se celebrará en Norteamérica.

Galatasaray, pese a ser una opción con menos preferencia para el defensor, no deja de ser un escenario interesante. El club otomano ofrece estabilidad, títulos locales casi garantizados y la posibilidad de competir en torneos continentales. No obstante, la diferencia en la capacidad económica frente al Sunderland y las altas pretensiones del Bologna podrían frenar cualquier avance en las conversaciones.

La situación se encuentra en un punto crítico, pues el inicio de la temporada en Italia obliga al Bologna a definir su plantilla de manera inmediata. Los próximos días serán decisivos para conocer si el conjunto inglés decide incrementar su oferta y cumplir con las demandas del club italiano, o si el Galatasaray sorprende con una mejora en sus condiciones para tentar al jugador.

Lo que está claro es que Jhon Lucumí vive un momento crucial en su trayectoria profesional. La posibilidad de llegar a la Premier League lo ubicaría en una vitrina privilegiada y le permitiría competir semana a semana contra los mejores delanteros del mundo. Al mismo tiempo, un paso al fútbol turco podría darle un rol protagónico en un club histórico con aspiraciones internacionales.

El desenlace de esta historia será seguido con atención tanto en Europa como en Colombia. Mientras el Bologna intenta retener a su figura y los pretendientes ajustan sus propuestas, el defensor caleño tiene en sus manos una de las decisiones más importantes de su carrera. Su elección no solo marcará el rumbo de su futuro inmediato, sino también el impacto que pueda tener en la Selección Colombia durante los próximos años.