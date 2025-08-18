Actualizado:
Jhon Lucumí tiene oferta oficial por equipo de la Premier; se acerca el fichaje
El defensor de la Selección Colombia estaría cerca de emigrar el fútbol de Inglaterra.
Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes en el fútbol europeo, donde clubes de la Premier League siguen invirtiendo dinero para reforzar sus nóminas pese a que la competencia ya tuvo su primera fecha el pasado fin de semana.
Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en el Viejo Continente acaba hasta el 1 de septiembre, los equipos aprovechan para analizar sus plantillas en los primeros partidos de la nueva temporada para saber si necesitan algún refuerzo más, una tarea que uno de los clubes de la Premier League tiene en mente con el futbolista colombiano Jhon Janer Lucumí.
Quieren a Jhon Lucumí en la Premier League
Recientemente se dio a conocer que el Sunderland de Inglaterra ha realizado una oferta formal por el fichaje del defensor de la Selección Colombia, Jhon Janer Lucumí, futbolista caleño de 27 años que actualmente milita en el Bologna de Italia, pero que según cuenta el experto en fichajes, Fabrizio Romano, quiere aceptar la propuesta y jugar en la Premier League.
Los reportes no indican la cifra que le estaría ofreciendo el Sunderland por el traspaso del colombiano, sin embargo, la propuesta podría estar cercana a los 20 millones de euros, sabiendo que el defensor está tasado en los 22 millones según datos del portal Transfermarkt.
🚨🔴⚪️ EXCL: Sunderland submit official bid to Bologna for Colombian centre back Jhon Lucumí.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
Lucumí, keen on joining #SAFC project to try new chapter in Premier League.
Bologna want to keep Lucumí after his release clause expired, clear intention not to let him go. pic.twitter.com/jhUMaVagC7
Bologna quiere retener a Lucumí
El conjunto ‘granate’ con el que Jhon Lucumí salió campeón de la última Copa Italia, sabe que el colombiano es una pieza importante en el equipo y por eso quiere retenerlo en su nómina por lo menos una temporada más, jugador que tiene contrato con Bologna hasta junio del 2026.
La intención del club es clara, tener a Jhon Lucumí e incluso renovar su contrato, sin embargo, la intención del jugador es también clave en estas negociaciones, que podrían tener buen puerto si el Sunderland pone sobre la mesa una oferta atractiva que convenza a todas las partes, más aún cuando informan que hoy en día ya ha vencido la alta cláusula de rescisión que tenían el Bologna por su salida.
