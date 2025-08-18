Cargando contenido

Jhon Lucumí hace maletas en Bologna: se alista para gigante de Premier
Jhon Lucumí hace maletas en Bologna: se alista para gigante de Premier
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 10:48

Jhon Lucumí tiene oferta oficial por equipo de la Premier; se acerca el fichaje

El defensor de la Selección Colombia estaría cerca de emigrar el fútbol de Inglaterra.

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes en el fútbol europeo, donde clubes de la Premier League siguen invirtiendo dinero para reforzar sus nóminas pese a que la competencia ya tuvo su primera fecha el pasado fin de semana. 

Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en el Viejo Continente acaba hasta el 1 de septiembre, los equipos aprovechan para analizar sus plantillas en los primeros partidos de la nueva temporada para saber si necesitan algún refuerzo más, una tarea que uno de los clubes de la Premier League tiene en mente con el futbolista colombiano Jhon Janer Lucumí

Lea también: Quintero enciende alarmas; hay reportes de la lesión que tuvo ante Godoy Cruz

En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño

Quieren a Jhon Lucumí en la Premier League 

Recientemente se dio a conocer que el Sunderland de Inglaterra ha realizado una oferta formal por el fichaje del defensor de la Selección Colombia, Jhon Janer Lucumí, futbolista caleño de 27 años que actualmente milita en el Bologna de Italia, pero que según cuenta el experto en fichajes, Fabrizio Romano, quiere aceptar la propuesta y jugar en la Premier League. 

Los reportes no indican la cifra que le estaría ofreciendo el Sunderland por el traspaso del colombiano, sin embargo, la propuesta podría estar cercana a los 20 millones de euros, sabiendo que el defensor está tasado en los 22 millones según datos del portal Transfermarkt. 

Lea también
Image
Juan Guillermo Cuadrado

[VIDEO] Cuadrado no defraudó en su debut: gol para clasificar al Pisa

Ver más

Bologna quiere retener a Lucumí 

El conjunto ‘granate’ con el que Jhon Lucumí salió campeón de la última Copa Italia, sabe que el colombiano es una pieza importante en el equipo y por eso quiere retenerlo en su nómina por lo menos una temporada más, jugador que tiene contrato con Bologna hasta junio del 2026. 

La intención del club es clara, tener a Jhon Lucumí e incluso renovar su contrato, sin embargo, la intención del jugador es también clave en estas negociaciones, que podrían tener buen puerto si el Sunderland pone sobre la mesa una oferta atractiva que convenza a todas las partes, más aún cuando informan que hoy en día ya ha vencido la alta cláusula de rescisión que tenían el Bologna por su salida. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Jhon Lucumí

Imagen
Premier League

Premier League

Imagen

Jhon Janer Lucumí

Imagen

Sunderland

Imagen

Fichajes

Imagen

Mercado de Fichajes

Imagen
Bologna

Bologna

Imagen
Galatasaray

Galatasaray

Cargando más contenidos

Fin del contenido