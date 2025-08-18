Jhon Lucumí tiene oferta oficial por equipo de la Premier; se acerca el fichaje

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes en el fútbol europeo, donde clubes de la Premier League siguen invirtiendo dinero para reforzar sus nóminas pese a que la competencia ya tuvo su primera fecha el pasado fin de semana.

Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en el Viejo Continente acaba hasta el 1 de septiembre, los equipos aprovechan para analizar sus plantillas en los primeros partidos de la nueva temporada para saber si necesitan algún refuerzo más, una tarea que uno de los clubes de la Premier League tiene en mente con el futbolista colombiano Jhon Janer Lucumí.

Lea también: Quintero enciende alarmas; hay reportes de la lesión que tuvo ante Godoy Cruz