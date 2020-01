Jhon Viáfara rompió el silencio: su vida en la cárcel, extradición y grandes recuerdos

Uno de los casos lamentables más sonados en las últimas semanas pasa por cuenta de Jhon Viáfara, conocido exfutbolista de varios clubes en el rentado colombiano que fue detenido por acusaciones de narcotráfico y afrontará la verdad ante la justicia norteamericana. Por ahora estaba detenido en la cárcel ‘La Picota’ y pidió su extradición.

Antes de que fuera trasladado a Estados Unidos, dialogó con Win Sports y rompió el silencio contando varios detalles de su vida, su presente y su futuro. Un diálogo que tocó fibras haciendo un llamado a la reflexión.

“Aquí me levanto tipo 8 de la mañana que es la contada, luego acostumbro ir al gimnasio hasta las 9 de la mañana y luego tomamos el desayuno. Luego jugamos dos torneos de fútbol que me dieron la confianza de realizar y luego tomamos el almuerzo en la tarde hasta las cuatro que de nuevo es la contada y tipo seis vamos a las celdas para descansar donde aprovecho para escribir mi libro”, señaló Viáfara sobre su vida privada.

También se refirió a lo que lo ha marcado más en su tiempo de carcelario: “Lo más difícil ha sido la distancia con la familia y la dieta alimenticia que se pierde acá, de lo contrario, uno como jugador profesional casi siempre viví bajo un régimen de unas concentraciones y la convivencia”.

Posteriormente hizo un duro llamado a la reflexión: “Yo creo que preso estuve en la calle, ahora creo que soy libre. Acá puedo andar en chanclas, en camisilla, sentarme en el piso... allá viví preso de las apariencias, de no poder sentarme con x o y persona y aparentando algo que no estaba en mí, pero tenía que aferrarme a un sistema... Pasé de compartir cancha con Messi a estar en una celda con hombres de guerra. A veces no aprecias todo lo que te da la vida, lo esencial; acá a veces te preocupas por eso”.

También contó que sigue la actualidad del fútbol colombiano: “Sigo viendo la liga, tuvimos la oportunidad con los compañeros para ver los partidos de la final de América, hay mucho americano acá... Fue una experiencia bonita”.

Y cerró hablando sobre su extradición y lo que espera en USA: “Hay muchas cosas, yo igual tengo que ir a una corte y que me expliquen... llega mucha gente acá a la picota y muchas respuestas son las mismas. Yo tengo que ser honesto, siempre he sido una persona muy clara para hablar, tengo que escuchar de qué se me acusa y si cometí un error tengo que pagar... Ya les dije hasta luego a todos (familia y amigos), ellos son los que sufren con los comentarios, ellos son los que viven sufriendo porque mi día a día es normal”.