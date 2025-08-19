Jhon Solís dejaría Girona para fichar por un bicampeón de Champions

En esta ocasión, el Porto estaría dispuesto a realizar un esfuerzo mayor no solo en el pago del traspaso, sino también en las condiciones salariales para el futbolista. El objetivo es convencer al Girona de ceder a uno de sus activos más prometedores, antes del cierre del mercado portugués fijado para el próximo 15 de septiembre. Además, se ha conocido que dos equipos de la Serie A también siguen de cerca su evolución, lo que incrementa la competencia por quedarse con el colombiano.

La situación contractual y deportiva del Girona también juega un papel determinante. El club cuenta actualmente con un límite ajustado de fichas extracomunitarias, donde Solís comparte espacio con jugadores como Yaser Asprilla y Vítor Reis. A ello se suma la inminente llegada de Claudio Echeverri, lo que podría generar un exceso de cupos y, en consecuencia, acelerar la posible salida del volante. Esta circunstancia abre una ventana de oportunidad para los interesados.

Más allá de los movimientos de mercado, la realidad es que Solís se ha convertido en una pieza fundamental del Girona. Desde su llegada ha disputado 48 partidos oficiales, en los que suma un gol y una asistencia, cifras que aunque discretas reflejan más su labor de equilibrio en el mediocampo que su aporte ofensivo. Su capacidad para recuperar balones, distribuir con criterio y adaptarse a diferentes roles tácticos le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico.

El interés en el colombiano se entiende también por el momento que atraviesa el club catalán. El Girona ha apostado por una mezcla de juventud y experiencia en la plantilla, con fichajes como el del veterano Axel Witsel. Dentro de ese contexto, Solís representa la energía y el futuro de un equipo que busca mantenerse competitivo en LaLiga. De hecho, el mediocampista ya fue considerado una de las jóvenes promesas a seguir en la temporada 2025/26, compartiendo mención con figuras como Asprilla.

Por su parte, el Porto ve en Solís un perfil perfecto para fortalecer el mediocampo. El club luso, acostumbrado a fichar talento sudamericano para potenciarlo y luego venderlo a precios elevados, considera que el colombiano encaja en su modelo deportivo y financiero. La posibilidad de darle minutos en la Liga de Campeones y de continuar su desarrollo en un entorno competitivo como el portugués es otro de los argumentos con los que intentan seducir tanto al jugador como a su entorno.

Mientras tanto, el Girona mantiene la calma y evita dar señales de debilidad en la negociación. El técnico Míchel lo alineó como titular en el debut liguero frente al Rayo Vallecano, donde se le vio actuar como mediocentro con gran despliegue físico. Esto confirma la confianza que le tienen en el proyecto deportivo, aunque la presión del mercado podría modificar el panorama en las próximas semanas.