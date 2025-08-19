Actualizado:
Jhon Solís dejaría Girona para fichar por un bicampeón de Champions
El colombiano daría el salto hacia un equipo protagonista a nivel europeo.
Jhon Solís ha empezado a resonar con fuerza en el mercado internacional. A sus 20 años, el centrocampista del Girona se ha consolidado en el fútbol español y su rendimiento no ha pasado desapercibido. Entre los interesados, el Porto aparece como el club más insistente, dispuesto a invertir y convencer a la directiva catalana de abrirle la puerta de salida.
El conjunto portugués ya había mostrado su interés en el mediocampista colombiano en el mercado invernal, cuando presentó una oferta cercana a los 12 millones de euros. Sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a la importancia que Solís tiene dentro del esquema del entrenador Míchel, quien lo considera un jugador clave tanto en el presente como en el futuro inmediato del club. El rechazo no detuvo a los lusos, que vuelven a la carga con una propuesta más ambiciosa.
En esta ocasión, el Porto estaría dispuesto a realizar un esfuerzo mayor no solo en el pago del traspaso, sino también en las condiciones salariales para el futbolista. El objetivo es convencer al Girona de ceder a uno de sus activos más prometedores, antes del cierre del mercado portugués fijado para el próximo 15 de septiembre. Además, se ha conocido que dos equipos de la Serie A también siguen de cerca su evolución, lo que incrementa la competencia por quedarse con el colombiano.
La situación contractual y deportiva del Girona también juega un papel determinante. El club cuenta actualmente con un límite ajustado de fichas extracomunitarias, donde Solís comparte espacio con jugadores como Yaser Asprilla y Vítor Reis. A ello se suma la inminente llegada de Claudio Echeverri, lo que podría generar un exceso de cupos y, en consecuencia, acelerar la posible salida del volante. Esta circunstancia abre una ventana de oportunidad para los interesados.
Más allá de los movimientos de mercado, la realidad es que Solís se ha convertido en una pieza fundamental del Girona. Desde su llegada ha disputado 48 partidos oficiales, en los que suma un gol y una asistencia, cifras que aunque discretas reflejan más su labor de equilibrio en el mediocampo que su aporte ofensivo. Su capacidad para recuperar balones, distribuir con criterio y adaptarse a diferentes roles tácticos le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico.
El interés en el colombiano se entiende también por el momento que atraviesa el club catalán. El Girona ha apostado por una mezcla de juventud y experiencia en la plantilla, con fichajes como el del veterano Axel Witsel. Dentro de ese contexto, Solís representa la energía y el futuro de un equipo que busca mantenerse competitivo en LaLiga. De hecho, el mediocampista ya fue considerado una de las jóvenes promesas a seguir en la temporada 2025/26, compartiendo mención con figuras como Asprilla.
Por su parte, el Porto ve en Solís un perfil perfecto para fortalecer el mediocampo. El club luso, acostumbrado a fichar talento sudamericano para potenciarlo y luego venderlo a precios elevados, considera que el colombiano encaja en su modelo deportivo y financiero. La posibilidad de darle minutos en la Liga de Campeones y de continuar su desarrollo en un entorno competitivo como el portugués es otro de los argumentos con los que intentan seducir tanto al jugador como a su entorno.
Mientras tanto, el Girona mantiene la calma y evita dar señales de debilidad en la negociación. El técnico Míchel lo alineó como titular en el debut liguero frente al Rayo Vallecano, donde se le vio actuar como mediocentro con gran despliegue físico. Esto confirma la confianza que le tienen en el proyecto deportivo, aunque la presión del mercado podría modificar el panorama en las próximas semanas.
🚨Porto vuelve a mostrar interés en Jhon Solís (sobre el cierre del mercado anterior ofertó €12M pero Girona no quiso desprenderse de él) y evalúa la chance de hacer una nueva propuesta.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 19, 2025
*️⃣Además, hay dos clubes italianos que siguen al mediocampista colombiano. pic.twitter.com/pTdUNPWv3R
En caso de quedarse, Solís tendría la oportunidad de seguir acumulando minutos en una liga exigente y en un club que lo ha convertido en protagonista a temprana edad. Una temporada destacada podría elevar aún más su valor de mercado, beneficiando al Girona en una eventual venta futura. Por el contrario, si se concreta su salida, llegaría a un equipo con gran tradición en el desarrollo de jugadores latinoamericanos, lo que le permitiría crecer en un nuevo escenario.
El próximo reto inmediato del colombiano será el partido del 24 de agosto frente al Villarreal, uno de los duelos más complicados para el Girona en este arranque de temporada. Allí volverá a estar bajo la lupa de scouts y directivos que lo siguen de cerca. Lo cierto es que, sea en España o en Portugal, el futuro de Jhon Solís se perfila como uno de los temas más atractivos del mercado de fichajes en este verano europeo.
