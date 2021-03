Joachim Low rompió el silencio: las razones de su renuncia en Alemania

El seleccionador alemán Joachim Löw explicó su decisión de dejar su cargo tras la Eurocopa de este año como el resultado de un proceso de reflexión en el que, dijo, llegó a la conclusión de que no se veía en el cargo para 2024 y que era conveniente que su sucesor tuviese tiempo.



En 2024 la Eurocopa se jugará en Alemania lo que puede dar impulso al fútbol germano para lo cual conviene tener un seleccionador que haya tenido tiempo para trabajar con el equipo.



"Quince años como seleccionador son mucho, sobre todo en estos tiempos cuando todo cambia tan rápido en el fútbol. Estoy muy agradecido por la confianza y el respaldo que he tenido desde 2006. Con la DFB y con las personas que han acompañado en este camino", dijo este jueves Löw, en su primera comparecencia desde que se conoció su decisión.

"En situaciones difíciles estuvimos siempre ahí el uno para el otro. Estoy orgulloso por los éxitos que hemos tenido y también por las derrotas que me han permitido aprender cosas nuevas", agregó.



Según Löw, ya el año pasado e independiente de la goleada encajada ante España por 6-0 en la Liga de Naciones había empezado a reflexionar y había pensado hacer un balance en marzo.



"Lo he hecho y he llegado a la conclusión de que después del verano y de la Eurocopa será el momento de entregar el testigo a otro seleccionador", dijo.



Löw defendió el proceso de renovación que inició en la selección tras Rusia 2018 y dijo que, aunque a muchos jugadores les falta experiencia, hay un potencial y tal vez algunos lleguen a su cenit justo en 2024



"Creo que esta generación joven puede tener su cenit en 2024 cuando habrá un torneo en Alemania. Eso, como ocurrió en 2006, puede llevar a una explosión. En 2024 no me veo ya en esta posición y si había que hacer un cambio de seleccionador éste era para mí era el momento adecuado", explicó.



"En 2010 estábamos en una situación similar. Teníamos un equipo joven con poca experiencia en torneos y cuatro años después estaban en su cenit y fuimos campeones del mundo. En 2010 tuvimos buenos partidos, contra Inglaterra y Argentina, y fuimos eliminados por España pero se veía que algo podía surgir de ese equipo", agregó.

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller, agradeció a Löw lo aportado a la selección y por el momento en el que anunció su decisión que da tiempo para buscar un sucesor con cierta tranquilidad.



Ni Keller ni el responsable de selecciones en la DFB, Oliver Bierhoff, quisieron decir nada sobre los candidatos que se están barajando para sustituirle.



"No voy a hacer ningún comentario sobre los posibles candidatos. Si queréis, podéis seguir especulando", dijo Bierhoff a los periodistas.



Los nombres que más suenen son, después de que Jürgen Klopp advirtiera de que no está disponible para el cargo, los de Hansi Flick y Ralf Rangnick. Este último está libre y ha mostrado disposición a asumir la selección.