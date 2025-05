Joao Félix jugaría el Mundial de Clubes con gigante de Sudamérica: hay negociaciones

Sin duda alguna, uno de los jugadores que generó más ruido en los últimos mercados de fichajes fue nada más ni nada menos que Joao Félix. El delantero portugués se convirtió en un trotamundos en grandes clubes de Europa, pero nunca tuvo la comodidad en las diferentes competencias.

Salió del Benfica con un millonario negocio del Atlético de Madrid que pagó una gran suma por un futbolista revelación. No pudo mantener su nivel y rápidamente cambió de club firmando con el FC Barcelona en calidad de cedido. No pudo quedarse en un nuevo fracaso en su carrera. Pasó por el Chelsea de Inglaterra, y como fue la costumbre, buscó nuevos aires por un nuevo préstamo al Milan.

Propiedad del Chelsea, todo parece indicar que el Milan no quiere quedarse con el delantero portugués que deberá buscar nuevos aires. Joao Félix no tendrá la comodidad en el elenco inglés pensando en disputar el Mundial de Clubes, pero hay una nueva versión que apunta que será vendido a una institución brasileña.

Hay jugadores que tienen carreras formidables en Sudamérica y no triunfan en Europa. Ese puede ser el caso de Joao Félix que podría tener su primera experiencia en el continente sudamericano. El Flamengo de Brasil, que tendrá acción en el Mundial de Clubes sueña con el luso.

LA NEGOCIACIÓN QUE PUEDE TENDERLE LA MANO A JOAO FÉLIX DE CARA AL MUNDIAL DE CLUBES

Flamengo tiene listo el fichaje de Jorginho que llegará procedente del Arsenal en busca de sumar minutos y de disputar el Mundial de Clubes. El volante central firmará un contrato de tres años. Además del ítalo brasileño, irán a la carga por cerrar la negociación de Joao Félix que no seguiría en el Chelsea para la siguiente temporada.

Desde Brasil, mencionan que no sería sencillo cerrar el fichaje de Joao Félix por temas económicos, pero seguramente el Chelsea no vería con problemas negociar, puesto que no entra en los planes en la siguiente temporada. Ante esto, el Flamengo no quiere perder la chance de armarse con el luso y podrían buscar su traspaso a corto plazo, de cara para el Mundial de Clubes.

La información de Pablo Rua en la Columna de Flamengo, el club debería entrar en las negociaciones definitivas para avanzar con la llegada del portugués. Joao Félix daría el golpe en su futuro con su primera experiencia en Sudamérica que podría ser provechosa.