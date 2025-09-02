Actualizado:
Johan Arango celebró convocatoria de Dayro Moreno: contundente mensaje
Dayro Moreno fue convocado para los partidos contra Bolivia y Venezuela
La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia para disputar las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 sigue generando reacciones.
En las últimas horas, quien se pronunció fue Johan Arango, hoy integrante del Internacional Palmira de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano y a quien se la ha visto compartiendo con el delantero por fuera de las canchas.
Johan Arango celebró convocatoria de Dayro
A través de un video compartido en las redes sociales, Johan Arango demostró su felicidad por el llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia.
Para Arango se quebró un esquema con la citación de Moreno.
"Se rompió un esquema más. Dayro demuestra en la cancha que es un jugador 10 de 10 y su vida personal es un tema privado", dijo.
Lorenzo habló de las opciones de Dayro
Al ser consultado sobre la convocatoria de Dayro Moreno, el director técnico Néstor Lorenzo explicó que su llamado tuvo que ver con el buen momento que está viviendo en Once Caldas y al ser protagonista en la Copa Sudamericana.
"Pensé que era el momento, a veces uno tiene delanteros que están 'on fire', los que teníamos están muy bien, Córdoba y Suárez, lo hacen muy bien los dos, pero pensamos que el tercero podía ser Dayro", dijo.
