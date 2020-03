Johan Cruyff, el crack como jugador, el mito como técnico; se cumplen cuatro años de su adiós

La llama del mito de Johan Cruyff continúa bien viva entre el barcelonismo y la afición del Ajax, al cumplirse hoy martes el cuarto aniversario de su fallecimiento, como consecuencia de un cáncer pulmonar a los 68 años.



El 24 de marzo del 2016 se conocía que uno de los jugadores más brillantes que ha dado el fútbol en su largo centenario de existencia fenecía en Barcelona tras una larga lucha contra un cáncer que le doblegó.



Desde entonces, la figura del que sigue siendo uno de los principales iconos del FC Barcelona se ha mantenido viva, bien por la oportunidad en las redes sociales donde siempre se puede visualizar algunas de sus acciones, como por las iniciativas emprendidas tanto por el Ajax como por el FC Barcelona, o sobre todo por su fundación, encaminada a ayudar a menores con discapacidades, así como implantar por todo el mundo sus conocidos 'Cruyff Courts', espacios para jugar al fútbol en la calle.

Además, el legado de Cruyff también lo impulsa el Johan Cruyff Institute para formar a aspirantes en gestión y márketing deportivo. En uno de los últimos mensajes en su cuenta de Twitter, este instituto internacional informaba de que más del 70% de los graduados en las dos primeras ediciones del Máster en Administración y Dirección del Fútbol en colaboración con el FC Barcelona y Barca Uni "ya trabaja en la industria del fútbol y más del 30% ocupa cargos directivos".

