Jonathan Copete a la expectativa en el Santos para su renovación

Mientras que Santos se alista para la final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Palmeiras; el colombiano Jonathan Copete se encuentra a la expectativa de lo que será su futuro. Si bien es cierto, el jugador del equipo de Santos viajó con la nómina del estratega Alexi Stival ‘Cuca’ para presenciar el partido que se disputará el próximo sábado 30 de enero; Copete no podrá ser parte de los convocados para dicho compromiso, ya que regresó al club de Sao Paulo, pero no fue inscrito porque ya se habían cerrado las inscripciones de las transferencias internacionales.

A pesar de eso, el extremo izquierdo se entrena normalmente con sus compañeros con el fin de estar preparado físicamente y así saber qué decisión tomarán los directivos de Santos con su futuro.

Caber resaltar que Copete es del gusto deportivo de Cuca, entrenador del club, quien expresó que si fuera por él, le renovaría su vínculo laboral con el equipo: “Se merece dos medallas. Si fuera cualquier otro jugador, con un temperamento más explosivo, habría pateado el balde y se habría ido a la cancha a ejercer el derecho de trabajador que tiene”, resaltó el estratega al medio Gaceta Esportiva.

Asimismo, reconoció las actitudes que tiene el extremo cafetero, quien según el estratega es muy puntual para los entrenamientos: “no llega un día tarde, no se queja de nada, ayuda mucho, este chico es especial. Renovaría con él, no solo por su carácter, sino también por su fútbol. Polivalente, juega de defensa, lateral, delantero centro, lateral izquierdo. Donde lo ponga juega. Es un gran jugador”.

Hay que recordar que el presidente del club de Sao Paulo, Andrés Rueda, le manifestó al mismo medio que la junta directiva se encuentra estudiando con la renovación: “nos sentaremos a conversar y averiguaremos si se nos ocurre algo que sea bueno para Santos y Copete”.