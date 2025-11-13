Jordan García tiene su sueño claro después del Mundial sub 20

El Mundial sub 20 y el sueño que se escapó

García se mostró orgulloso del trabajo del equipo a pesar de no haber llegado a la final del Mundial, asegurando que la derrota ante Argentina en semifinales fue un golpe duro pero que no define su proceso.

“Me siento tranquilo y muy bien en lo personal por el trabajo que hice en el Mundial. Queríamos un título para Colombia, pero no se nos dio. No creo que haya sido un fracaso, fuimos un equipo que siempre buscó competir y ganar”, explicó el arquero.

El portero también destacó la unión del grupo y la fortaleza de jugadores como Emilio Aristizábal, quien recibió críticas durante el torneo. “Somos una familia. Todos lo apoyamos, el profe lo respaldó y salió más fuerte que nunca”, dijo García, quien comparte equipo con Aristizábal en Fortaleza, club con el que sueña despedirse siendo campeón del fútbol colombiano.

Además, resaltó el rendimiento defensivo de la Selección: “Todos fueron importantes. La presión empezaba desde los delanteros, y eso nos permitió mantener el arco en cero en los primeros partidos. Cuando me tocó responder, lo hice con confianza”.