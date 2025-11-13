Actualizado:
Jordan García tiene su sueño claro después del Mundial sub 20
El arquero de la selección Colombia fue uno de los mejores del torneo.
El nombre de Jordan García empieza a sonar con fuerza en el fútbol colombiano. El arquero de la Selección sub 20 fue una de las grandes figuras del reciente Mundial de la categoría en Chile, donde Colombia finalizó tercera tras una destacada campaña. Con apenas 20 años, el portero habla con madurez, ambición y una meta clara, jugar algún día en el FC Barcelona.
En conversación con AS Colombia, el joven guardameta repasó su experiencia en el torneo, la unión del grupo, su relación con James Rodríguez y su inminente llegada al fútbol mexicano, donde defenderá los colores del León a partir de 2026.
El Mundial sub 20 y el sueño que se escapó
García se mostró orgulloso del trabajo del equipo a pesar de no haber llegado a la final del Mundial, asegurando que la derrota ante Argentina en semifinales fue un golpe duro pero que no define su proceso.
“Me siento tranquilo y muy bien en lo personal por el trabajo que hice en el Mundial. Queríamos un título para Colombia, pero no se nos dio. No creo que haya sido un fracaso, fuimos un equipo que siempre buscó competir y ganar”, explicó el arquero.
El portero también destacó la unión del grupo y la fortaleza de jugadores como Emilio Aristizábal, quien recibió críticas durante el torneo. “Somos una familia. Todos lo apoyamos, el profe lo respaldó y salió más fuerte que nunca”, dijo García, quien comparte equipo con Aristizábal en Fortaleza, club con el que sueña despedirse siendo campeón del fútbol colombiano.
Además, resaltó el rendimiento defensivo de la Selección: “Todos fueron importantes. La presión empezaba desde los delanteros, y eso nos permitió mantener el arco en cero en los primeros partidos. Cuando me tocó responder, lo hice con confianza”.
Futuro en León y una charla especial con James Rodríguez
El guardameta confirmó que su traspaso al León de México está prácticamente cerrado, y que ya tuvo la oportunidad de hacer pretemporada con el club, donde compartió con James Rodríguez.
“Ya pertenezco en un 80% a León. Ojalá se quede James, sería un sueño jugar con él. En la pretemporada me invitó a su casa y hablamos mucho. Verlo en 2014 y ahora poder compartir con él sería increíble”, contó García.
El joven arquero también reveló su ambición más grande: vestir algún día la camiseta del FC Barcelona. “Me gustaría jugar en el Barcelona de España, me siento fuerte y voy a por todo”, afirmó con convicción.
Con un futuro prometedor, una mentalidad ganadora y un recorrido que apenas comienza, Jordan García representa la nueva generación de futbolistas colombianos que no temen soñar en grande. Su camino apenas empieza, pero su voz ya suena como la de un líder dentro y fuera de la cancha.
