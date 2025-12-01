Jorge Bava es campeón con Cerro Porteño y alcanzó una estadística envidiable

Cerro Porteño volvió a gritar campeón en Paraguay y lo hizo de la mano del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien coronó un cierre de año impecable. El Ciclón se consagró el domingo 30 de noviembre tras vencer 2-0 a Atlético Tembetary.

Con este triunfo, Cerro alcanzó 35 títulos de primera división, cortando una sequía de cuatro años sin celebrar. El equipo mostró solidez en el tramo final del campeonato y respondió a la exigencia de su historia.

Bava, quien asumió el mando a finales de septiembre, transformó rápidamente el funcionamiento del equipo. En su gestión por liga sumó cuatro victorias y tres empates, números suficientes para consolidar la remontada azulgrana.

El técnico venía de festejar apenas el 29 de junio, cuando se consagró campeón en Colombia con Independiente Santa Fe en la Liga Betplay 2025. Apenas horas después, completó una semana perfecta con su segundo título del año.