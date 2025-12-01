Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 08:52
Jorge Bava es campeón con Cerro Porteño y alcanzó una estadística envidiable
El entrenador uruguayo ganó dos títulos en este 2025 con diferentes equipos.
Cerro Porteño volvió a gritar campeón en Paraguay y lo hizo de la mano del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien coronó un cierre de año impecable. El Ciclón se consagró el domingo 30 de noviembre tras vencer 2-0 a Atlético Tembetary.
Con este triunfo, Cerro alcanzó 35 títulos de primera división, cortando una sequía de cuatro años sin celebrar. El equipo mostró solidez en el tramo final del campeonato y respondió a la exigencia de su historia.
Bava, quien asumió el mando a finales de septiembre, transformó rápidamente el funcionamiento del equipo. En su gestión por liga sumó cuatro victorias y tres empates, números suficientes para consolidar la remontada azulgrana.
El técnico venía de festejar apenas el 29 de junio, cuando se consagró campeón en Colombia con Independiente Santa Fe en la Liga Betplay 2025. Apenas horas después, completó una semana perfecta con su segundo título del año.
De esta manera, Jorge Bava consiguió dos campeonatos en 2025 con clubes diferentes, un logro poco habitual para un entrenador sudamericano y que lo consolida como uno de los técnicos más destacados del continente en la actualidad.
El palmarés de Jorge Bava como entrenador
A sus 44 años, el uruguayo ya suma siete títulos locales como director técnico: cinco obtenidos con Liverpool de Uruguay, uno con Santa Fe y ahora uno con Cerro Porteño, reforzando un palmarés en crecimiento constante.
Su llegada a Asunción no solo revitalizó al equipo, sino que también aseguró la clasificación de Cerro a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un objetivo clave para la institución.
Con ello, Bava llevó en un mismo año a Santa Fe y Cerro Porteño al máximo torneo continental, un doble logro que subraya el momento estelar del entrenador uruguayo en el fútbol suramericano.
Fuente
Antena 2