Jorge Bava, molesto en Cerro Porteño mientras define su continuidad

El técnico Jorge Bava se mostró molesto este domingo luego de la expulsión de Ignacio Aliseda al minuto 53 del compromiso en el que Cerro Porteño igualó 0-0 como visitante ante Sportivo Trinidense, por la jornada 20 del torneo paraguayo.

La tarjeta roja condicionó el desempeño del equipo azulgrana, que no logró romper el marcador pese a dominar buena parte del encuentro. Bava expresó su inconformismo por la falta de control emocional de su jugador.

A pesar del empate, Cerro Porteño se mantiene líder del campeonato con 40 puntos, uno más que Guaraní, cuando restan apenas dos fechas para el final de la fase regular.

Estadísticas de Jorge Bava en Cerro Porteño

Desde su llegada, Jorge Bava acumula cinco victorias y tres empates en liga, manteniendo al equipo en la pelea por el título y en buena forma competitiva.

En la Copa de Paraguay, Cerro quedó eliminado en los cuartos de final tras empatar en tiempo reglamentario y caer en la tanda de penaltis ante General Caballero, lo que generó críticas en parte de la hinchada.