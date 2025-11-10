Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 18:37
Jorge Bava, molesto en Cerro Porteño mientras define su continuidad
El entrenador uruguayo salió de Santa Fe y se unió al Ciclón a mitad de temporada.
El técnico Jorge Bava se mostró molesto este domingo luego de la expulsión de Ignacio Aliseda al minuto 53 del compromiso en el que Cerro Porteño igualó 0-0 como visitante ante Sportivo Trinidense, por la jornada 20 del torneo paraguayo.
Puede leer: Santa Fe 'escarba' en América pensando en la Copa Libertadores
La tarjeta roja condicionó el desempeño del equipo azulgrana, que no logró romper el marcador pese a dominar buena parte del encuentro. Bava expresó su inconformismo por la falta de control emocional de su jugador.
A pesar del empate, Cerro Porteño se mantiene líder del campeonato con 40 puntos, uno más que Guaraní, cuando restan apenas dos fechas para el final de la fase regular.
Estadísticas de Jorge Bava en Cerro Porteño
Desde su llegada, Jorge Bava acumula cinco victorias y tres empates en liga, manteniendo al equipo en la pelea por el título y en buena forma competitiva.
En la Copa de Paraguay, Cerro quedó eliminado en los cuartos de final tras empatar en tiempo reglamentario y caer en la tanda de penaltis ante General Caballero, lo que generó críticas en parte de la hinchada.
¡Temperamental!— Carlos Martínez (@chacomargo) November 10, 2025
Así fue la reacción del uruguayo Jorge Bava, DT de Cerro Porteño, luego de la expulsión de Ignacio Aliseda ante Trinidense.
Se terminó el campeonato para el "Gordito", que seguramente ligará dos partidos de sanción. pic.twitter.com/nM06PrkyuY
Pese a todo, Cerro Porteño club también celebró recientemente su clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque aún falta definir su posición en el sorteo, dependiendo de si logra coronarse campeón o no del torneo local.
No obstante, el futuro de Jorge Bava en la institución no está del todo claro. En las próximas semanas habrá elecciones para definir a la nueva dirigencia, y algunos sectores cercanos a los candidatos apuntan a un posible cambio de entrenador.
Le puede interesar: Millonarios estaría 'obligado' a retener a Santiago Giordana, ¿por qué?
Bava, que llegó hace menos de dos meses procedente de Independiente Santa Fe, podría asegurar su continuidad si consigue el título local, un objetivo que ahora depende de mantener la regularidad en las fechas finales.
👋🔵🔴 ¡Bienvenido! @CCP1912oficial se clasificó a la CONMEBOL #Libertadores 2026.#GloriaEterna pic.twitter.com/uyuqP7MXVB— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 9, 2025
Fuente
Antena 2