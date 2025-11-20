Jorge Bava repetiría la dosis de Santa Fe en Paraguay; a punto de hacer historia

Hace dos meses, Jorge Rodrigo Bava dejó a Independiente Santa Fe para firmar su respectivo contrato con Cerro Porteño. Una situación que lo comprometió bastante en el cuadro bogotano después de haber salido campeón y dejar ‘botado’ a la institución.

El director técnico tenía la misión de clasificar a Cerro Porteño para la Copa Libertadores, algo que logró de manera anticipada. También le exigieron títulos y adelante tenía la Liga de Paraguay y la Copa de Paraguay como los principales objetivos en la campaña.

Infortunadamente tomó al club en una segunda posición detrás del Guaraní, mientras que en la Copa de Paraguay salió en los cuartos de final en manos de General Caballero. Un fracaso, pero le quedaba la liga paraguaya en la pelea por el liderato.

Efectivamente, logró tomar la punta de la tabla de posiciones después de superar a Guaraní por la mínima diferencia. Con 40 unidades le saca un punto a su perseguidor y, con dos fechas restantes, Jorge Bava podría repetir la dosis del semestre pasado en Colombia, pero esta vez con el ‘Ciclón’ paraguayo. Si logra ser campeón, daría un golpe fugaz en Paraguay y enviaría un mensaje directo al cuadro cardenal.

JORGE BAVA HARÍA HISTORIA COMO ENTRENADOR

Ganó cinco títulos en Liverpool de Uruguay, uno con Santa Fe y ahora está a solo dos partidos de conseguir otro campeonato, esta vez con Cerro Porteño en la Liga de Paraguay. Con el elenco uruguayo se demoró un año para ganar su primer trofeo como entrenador.

Siguió de largo en Liverpool consiguiendo cuatro títulos más. En León no le fue bien tras dejar su país. Tomó las riendas de Santa Fe el 27 de marzo de 2025 y necesitó tres meses para que el 29 de junio levantara la décima estrella del cuadro colombiano.

Sin embargo, lo de Cerro Porteño sería un golpe fugaz e histórico. El 24 de septiembre tomó las riendas del ‘Ciclón’ y el 28 de noviembre, en caso de que gane los dos partidos frente a Libertad y Atlético Tembetary lograría ganar un título en tan solo dos meses.

Sin duda alguna, ya se olvidó completamente de Santa Fe y superaría con creces el título en Colombia por necesitar solo dos meses. Claro está que en Paraguay el líder es el campeón, mientras que en suelo colombiano el torneo es más largo con cuadrangulares semifinales.

Por su parte, en Colombia Santa Fe sigue en la pelea de los cuadrangulares, se logró reponer a la salida de su entrenador y ahora aspira volver a llegar a una final como el semestre pasado.