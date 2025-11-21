Jorge Carrascal cambiaría de posición en Flamengo: nueva opción para la Selección

Carrascal tendría nueva posición en Flamengo

En las últimas horas, desde Brasil se ha dado a conocer que el entrenador Filipe Luís está buscando variantes para ubicar en la posición de delantero en Flamengo de cara a la final de la Copa Conmebol Libertadores del sábado 29 de noviembre contra Palmeiras.

Según Globo Esporte, una de las opciones del entrenador del 'mengao' es ubicar al colombiano Jorge Carrascal como delantero centro.

"Una de las formaciones más móviles podría tener a Carrascal como delantero centro, jugando junto a dos extremos para completar el trío atacante. Filipe considera que el colombiano es lo suficientemente versátil como para jugar en las cuatro posiciones de ataque. Junto a Bruno Henrique, también podrían intercambiar posiciones durante el partido", aseguró Globo Esporte.