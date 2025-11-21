Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 13:15
Jorge Carrascal cambiaría de posición en Flamengo: nueva opción para la Selección
El colombiano se ha consolidado como una de las figuras de Flamengo.
El colombiano Jorge Carrascal ha tenido un nuevo impulso en su carrera deportiva, después de llegar al Flamengo de Brasil en donde se ha convertido en uno de los jugadores indiscutidos por parte del director técnico Filipe Luís
Carrascal se ha destacado en el equipo de Río de Janeiro como un mediocampista ofensivo creativo, principalmente por el carril derecho, posición en la que ha logrado dos goles y dado cuatro asistencias en el Brasileirao.
Carrascal tendría nueva posición en Flamengo
En las últimas horas, desde Brasil se ha dado a conocer que el entrenador Filipe Luís está buscando variantes para ubicar en la posición de delantero en Flamengo de cara a la final de la Copa Conmebol Libertadores del sábado 29 de noviembre contra Palmeiras.
Según Globo Esporte, una de las opciones del entrenador del 'mengao' es ubicar al colombiano Jorge Carrascal como delantero centro.
"Una de las formaciones más móviles podría tener a Carrascal como delantero centro, jugando junto a dos extremos para completar el trío atacante. Filipe considera que el colombiano es lo suficientemente versátil como para jugar en las cuatro posiciones de ataque. Junto a Bruno Henrique, también podrían intercambiar posiciones durante el partido", aseguró Globo Esporte.
De esta manera, Jorge Carrascal agregaría una nueva opción a su estilo de juego, ya que se podría posicionar en varios sectores de la cancha.
Adicionalmente, el futbolista de 27 años surgiría como una posibilidad para la Selección Colombia, teniendo en cuenta su versatilidad.
Fuente
Antena 2