Jorge Luis Pinto arremetió contra Víctor Marulanda por un "secreto de estado"

Aún en cuarentena y con ausencia de fútbol, Jorge Luis Pinto sigue siendo un hombre polémico en el fútbol sudamericano y sus declaraciones siempre tiene repercusiones. En los últimos días recibió duras críticas desde Honduras, habló sobre Millonarios y ahora enfrenta otra discusión en Perú.

El extécnico de Millonarios confesó que estando en el azul recibió una oferta de Alianza Lima para ir a dirigir en Perú al club con el que ya fue campeón y tiene grandes recuerdos. Sin embargo, aseguró que no era conveniente en su momento y que, a pesar de una reunión secreta que tuvo con ellos en Bogotá, lo descartó.

“Hace año y medio me reuní con gente de Alianza Lima en Bogotá. Era un secreto de estado, pero ya pasó mucho tiempo. Había la posibilidad, pero no se llegó a buen puerto, porque en ese momento Millonarios lo vio inoportuno”, afirmó Pinto, en diálogo con el medio partidario de Alianza Lima ‘Azul y Blanco’.

Y luego acotó un mensaje fuerte contra Víctor Marulanda, expresidente de Nacional y ahora directivo del elenco peruano en cuestión: “Alianza tiene la libertad de contratar a quien crea conveniente. Marulanda (Víctor) puede llamar a cualquiera. Lo que no permito es que me falte el respeto. Porque yo he recorrido mucho, he ganado donde me ha tocado dirigir. En Alianza Lima saben de mis principios y mis sentimientos. Aún tengo el sueño de volver".

Cabe señalar que Jorge Luis Pinto salió de Millonarios terminando el segundo semestre de 2019 tras una prematura eliminación en la liga y posteriormente fue reemplazado por Alberto Gamero. Pinto ha estado en rumores de varios clubes, pero nada concretó.