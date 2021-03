Jorge Luis Pinto explicó su papel en la fundación creada para salvar al Cúcuta Deportivo

Por otro lado, Pinto aclaró que intentó empezar un diálogo con José Augusto Cadena, pero este no apareció.

"No tenemos ninguna relación con José Augusto Cadena, si hablamos será independiente. Yo, Jorge Luis Pinto, lo busqué, me contestó y un día me dijo que sí íbamos a hablar, pero no apareció. La idea era buscar soluciones para llevar el fútbol a Cúcuta", afirmó.

Le puede interesar: Millonarios: Juan Pablo Vargas dio su versión del cruce que tuvo con el árbitro Ararat

Seguidamente, el entrenador aceptó que el tema no avanza mucho teniendo en cuenta las deudas de la institución.

"No avanza mucho, el problema jurídico de Cúcuta no avanza, se progresa en tener la relación. He hablado con el liquidador mirando caminos a seguir. Me ha pedido que paguemos la deuda para que MinDeportes devuelva el reconocimiento y muy seguramente lo haremos", dijo.

Finalmente, Jorge Luis Pinto manifestó que están dispuesto a abrirle la puerta a las personas que quieran aportar para el beneficio de todos y no tengan intereses individuales.

"Esta fundación es de proyección futurista, sigo siendo entrenador. Será una intención lógica buscar que algún llegue a tener socios. Construir una sede y formar divisiones menores", indicó.