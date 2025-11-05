Jorge Luis Pinto se ofreció a selección de CONMEBOL: “Me encantaría dirigir...”

Desde que se acabó la gestión de Jorge Luis Pinto Afanador en el Unión Magdalena en una experiencia que no fue como se esperaba, el entrenador de 72 años ha dejado de estar en los banquillos, pero eso no quiere decir que Pinto esté retirado. De hecho, espera ofertas para el futuro que podrían llegar de selecciones.

En Costa Rica tienen un gran recuerdo con Jorge Luis Pinto por la clasificación para los cuartos de final en el Mundial de 2014 superando el grupo de la muerte contra Inglaterra, Italia y Uruguay. Sin duda alguna, es un director técnico capacitado de cualquier prueba que dejó su huella a nivel de selecciones y en clubes.

De hecho, en Perú también lo recuerdan bastante después de que tomó las riendas de Alianza Lima en 1997 y tras 18 años de sequía, sacó campeón al cuadro aliancista en dicho año del Campeonato Descentralizado. La afición lo recuera y él tampoco borra de su memoria el tiempo que estuvo en la capital peruana.

JORGE LUIS PINTO REVELÓ SU DESEO DE DIRIGIR A LA SELECCIÓN DE PERÚ

En estas Eliminatorias, Venezuela, Chile y Perú se quedaron sin directores técnicos tras las salidas de Fernando Batista, Ricardo Gareca y Óscar Ibáñez. En ese sentido, y en medio de la búsqueda de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), casi sin pedirlo, Jorge Luis Pinto se ofreció a tomar las riendas de la ‘Bicolor’.

Hace poco retumbó la declaración del estratega colombiano para el Diario El Comercio sosteniendo que le gustaría entrenar a la selección peruana en un futuro. Pinto afirmó que, “me encantaría dirigir a Perú, he sido feliz allá”. Alianza Lima confió en él después de tomar los cargos en Millonarios y Santa Fe que marcaron su experiencia como director técnico.

Volver a Perú sería un agradecimiento porque fue dicho país el que le dio la oportunidad de conocerse en el exterior con Alianza Lima, equipo al que sacó campeón en 1997. Justamente, recordó cómo fue su etapa en la capital peruana y su cargo con el elenco aliancista.

“El cariño y el respeto es mutuo… en Alianza siempre que se va un técnico me tienen en cuenta todavía, quién sabe y pronto podría darse la oportunidad”, reveló al Diario El Comercio. Además, cerró que quiere seguir vinculado a la dirigencia con 72 años, “estoy más que preparado para seguir dirigiendo en cualquier momento”. Perú podría tomar estas palabras y confiar en el entrenador santandereano.

Jean Ferrari, director deportivo de la FPF es quien se está dedicando a negociar con los entrenadores, pero lo ha llevado todo con calma. Lo que se sabe es que sería un director técnico extranjero, decantándose más que todo por argentinos. Le cerró la puerta a Ricardo Gareca y a Gustavo Álvarez. Sin embargo, el ofrecimiento de Jorge Luis Pinto ya existe y podrían considerarlo.

LA SELECCIÓN DE LA CONCACAF QUE QUISO A JORGE LUIS PINTO

Perú tendría que tomar una decisión pronto con Jorge Luis Pinto en caso de que lo consideren como el entrenador ideal para el camino al Mundial de 2030, pues, en medio de estas Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el entrenador colombiano recibió una oferta por parte de una selección de la CONCACAF.

Dejó su huella en Costa Rica, y esto puede ayudar a que en esa confederación tenga cabida. De hecho, en conversación con el periodista Chepe Bomba en su canal de YouTube, el sangileño admitió que tuvo una oferta de una selección, “recibí también una propuesta de la Selección de Haití de un empresario que me quiso llevar para allá, pero era complejo, ya se estaba en plena competencia".