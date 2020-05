Jorman Campuzano confesó en qué equipo pudo jugar con Russo antes de Boca

Jorman Campuzano terminó convirtiéndose en un futbolista importante tras la llegada de Miguel Ángel Russo a Boca Juniors. El volante colombiano, quien no tuvo muchos minutos bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, encontró la confianza que necesitaba y pudo demostrar sus condiciones a una hinchada para la era, prácticamente un desconocido, pues era mucho mayor el tiempo que pasaba en el banco de suplentes que el que aparecía en la cancha.

Lea también: ‘Chicho’ Arango confiesa "tristeza" por la salida de una de las figuras de Millonarios

Por eso, luego de consolidarse y ganarse el reconocimiento de los hinchas, el futbolista fue invitado por la página del club para responder las preguntas de los aficionados a través de la red social Twitter y estas fueron algunas de las respuestas que dejó.

Sobre las condiciones que debe tener un volante y los que son sus referentes en la actualidad, Campuzano afirmó: "(Un volante) Tiene que tener entrega, buena técnica y ocupar bien los espacios. Con los jugadores que me identifico son Arturo Vidal y Marco Verratti. Luego refiriéndose a la confianza que le ha dado Russo puntualizó: "Con él encontré confianza y recuerdo que también me quiso llevar a Millonarios. Tal vez la buena conexión se da por la manera como trabajo y como me entrego en los partidos"

Posteriormente, refiriéndose a sus objetivos y a lo que se siente jugar en la Bombonera respondió: "Lograr la Libertadores con Boca Juniors, pero mi mayor sueño es quedar campeón del mundo con Colombia. Y sobre jugar en la bombonera: "Es algo muy difícil de explicar porque es única y la considero el templo del fútbol. A veces con tanta presión y el ruido no nos escuchamos entre nosotros mismos".

Le puede interesar: Daniela Cortés arremetió contra Villa y publicó primer dictamen forense del caso

Concluyendo, habló de qué hace en su tiempo libre y afirmó qué película recomienda para pasar estos días: "Entrenamientos que me mandan, compartir con la familia y conversar con mis compañeros de Colombia". Y sobre la película de la cuarentena agregó: "El niño que domó el viento".