Jorman Campuzano fue el único titular no contagiado en Boca

En medio de la polémica por el contagio de varios jugadores de Boca, lo cual pondría en peligro la participación del equipo en el regreso de la Copa Libertadores, hubo un jugador que, a diferencia de la mayoría de los titulares, no arrojó el positivo luego de los diagnósticos, siendo una de las pocas excepciones, se trata del colombiano Jorman Campuzano, quien se salvó a diferencia de una gran parte del grupo.

Lea también: Volvió el fútbol: Dimayor dio fecha y hora para los primeros partidos de la Liga

Campuzano, quien se ganó la titularidad desde la llegada de Russo, era uno de los jugadores que parecía con la puerta de salida marcada mientras Gustavo Alfaro estuvo al frente del equipo, sin embargo, desde el arribo del nuevo entrenador, empezó a mostrar muchas más condiciones, se convirtió en un eje del medio campo y en titular indiscutido para un equipo que logró arrebatarle el título a River en los últimos encuentros.

En ese sentido, también vale la pena destacar que Sebastián Villa y Carlos Tevez ya podrían hacer parte del equipo que estará en la Copa, pues después de haberse contagiado ya habrían arrojado resultados negativos en sus últimos diagnósticos y esto significa que habrían dejado el virus atrás, por lo que ya pueden realizar sus labores con total normalidad, siendo los otros dos integrantes del equipo que estarían disponibles.

Le puede interesar: EN VIVO: la llegada de James al Everton; últimas noticias

De Villa también hay que decir que la continuidad del colombiano continúa en duda y que no sería tenido en cuenta para ninguno de los próximos juegos, pues desde la dirigencia no parecen dispuestos a aceptar sus errores y su futuro estaría en el fútbol brasilero, desde donde han llegado las ofertas más interesantes, pese a que no están dispuestos a pagar lo que el club tenía impuesto como cláusula de rescisión.