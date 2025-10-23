Jose Mourinho toma importante decisión con Richard Ríos, hay ilusión

Un inicio complicado en Portugal

El paso de Ríos por el Benfica no ha arrancado como se esperaba. Aunque el equipo inició el curso con la Supercopa de Portugal y se mantiene en los primeros puestos de la liga local, el rendimiento colectivo no termina de convencer, especialmente en la Champions League, donde el club ha perdido sus tres primeros partidos y comparte el fondo del grupo con el Ajax, sin sumar puntos.

Estas caídas han generado críticas tanto de la prensa como de la afición, que han señalado especialmente a los nuevos fichajes. En ese grupo, Ríos ha sido uno de los más cuestionados debido a su alto costo de traspaso y su discreta participación en los últimos encuentros.

Mourinho confía y toma decisiones

Ante esta situación, Mourinho ha optado por no sumarse a las críticas, sino por apostarle al trabajo y a la paciencia. Según fuentes del club, el entrenador se ha comprometido a “recuperar” al mediocampista colombiano y ayudarlo a reencontrarse con su mejor versión.

El técnico considera que Ríos tiene condiciones físicas y tácticas valiosas para el sistema que está implementando y que solo necesita tiempo de adaptación. Su intención es acompañarlo más de cerca, ajustar su rol dentro del campo y permitirle sentirse nuevamente importante en el equipo.