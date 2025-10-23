Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 20:35
Jose Mourinho toma importante decisión con Richard Ríos, hay ilusión
Mourinho tomó una importante decisión con el colombiano y genera ilusión en Colombia.
El técnico portugués José Mourinho se ha propuesto una misión clara dentro del Benfica: recuperar el mejor nivel de Richard Ríos. El colombiano, que llegó al club como el fichaje más caro de la temporada, no ha logrado consolidarse en el once titular ni cumplir las altas expectativas que generó su llegada desde Palmeiras. Sin embargo, Mourinho ha decidido respaldarlo públicamente y trabajar de cerca con él para que recupere la confianza y el rendimiento que lo llevaron a Europa.
Un inicio complicado en Portugal
El paso de Ríos por el Benfica no ha arrancado como se esperaba. Aunque el equipo inició el curso con la Supercopa de Portugal y se mantiene en los primeros puestos de la liga local, el rendimiento colectivo no termina de convencer, especialmente en la Champions League, donde el club ha perdido sus tres primeros partidos y comparte el fondo del grupo con el Ajax, sin sumar puntos.
Estas caídas han generado críticas tanto de la prensa como de la afición, que han señalado especialmente a los nuevos fichajes. En ese grupo, Ríos ha sido uno de los más cuestionados debido a su alto costo de traspaso y su discreta participación en los últimos encuentros.
Mourinho confía y toma decisiones
Ante esta situación, Mourinho ha optado por no sumarse a las críticas, sino por apostarle al trabajo y a la paciencia. Según fuentes del club, el entrenador se ha comprometido a “recuperar” al mediocampista colombiano y ayudarlo a reencontrarse con su mejor versión.
El técnico considera que Ríos tiene condiciones físicas y tácticas valiosas para el sistema que está implementando y que solo necesita tiempo de adaptación. Su intención es acompañarlo más de cerca, ajustar su rol dentro del campo y permitirle sentirse nuevamente importante en el equipo.
En busca de su mejor versión
El objetivo de Mourinho es que Ríos vuelva a mostrar el nivel que tuvo en Palmeiras, donde se destacó por su equilibrio entre marca, salida limpia y llegada al área. Esa versión del colombiano fue la que llamó la atención del Benfica y la que ahora el club espera recuperar.
Además, este repunte sería vital no solo para el conjunto portugués, sino también para la Selección Colombia, que confía en el mediocampista para los próximos compromisos internacionales.
El próximo desafío para el Benfica será clave: el miércoles 5 de noviembre, el equipo recibirá al Bayer Leverkusen por la cuarta jornada de la Champions League, un partido en el que Mourinho espera ver una mejor respuesta colectiva y un paso adelante de Richard Ríos en su proceso de recuperación futbolística.
Fuente
Antena 2