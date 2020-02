En las últimas horas se conoció la posibilidad de que José Pékerman llegara al Colo Colo de Chile, equipo donde estuvo en los años 90 ejerciendo como director deportivo. El 'cacique', como es conocido, quiso fichar al entrenador argentino para crear un nuevo proyecto, pero el estratega habría rechazado la oferta.

Mire acá: José Pékerman y Gerardo Pelusso compiten por dirigir en Copa Libertadores

Según la prensa del país 'austral', Pékerman prefiere no comprometerse por ahora con un club de fútbol, pues hace mucho no direcciona una institución y no se encuentra acostumbrado. Esta sería una de las razones de por qué el timonel argentino no se convenció por llegar al equipo chileno.

Sobre su futuro, no se conoce todavía. Desde que salió en el mes de septiembre de 2018 de la Selección Colombia no ha vuelto a dirigir, pese a que ha sido opción para llegar a varios seleccionados y clubes del balompié sudamericano.

Por otro lado, Colo Colo evalúa contratar a Luis Felipe Scolari, candidato que se convierte en el número uno tras la negativa de Pékerman. Asimismo, aparece el nombre del uruguayo Gerardo Pelusso, extécnico de Independiente Santa Fe que salió campeón en 2015 de la Copa Sudamericana con la escuadra bogotana.

Puede ver: Abel Aguilar, el amuleto de la Selección Colombia en la era Pékerman

Bajo la dirección de José Pékerman, la Selección Colombia clasificó a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Además llegó a los cuartos de final en la primera Copa del Mundo.