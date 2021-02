Jovic: "Falcao es mi referencia y me gustaría tener el mismo éxito que él”

El goleador Luka Jovic regresó al equipo alemán Eintracht Frankfurt con el fin de demostrar su calidad goleadora, que lo hizo fichar por el Real Madrid, más allá que en el cuadro blanco no pudo mostrar todo su potencial.

Tras su llegada a su nuevo equipo, Jovic concedió una entrevista a la página web de la Bundesliga en donde se describió como “un zorro en el área” y dejó ver quién era su referente en la delantera: "Falcao es mi referencia y me gustaría tener el mismo éxito que él”, comentó el bosnio sobre el 'Tigre'.

Por otra parte, comentó respecto a su mal paso por el Real Madrid: "Fue difícil al principio. Tenía 21 años. Me llevó un tiempo asentarme y entender el hecho de que estaba con los mejores jugadores del mundo durante los últimos 10 años en varios puestos. He aprendido mucho y he vuelto con más experiencia. He mejorado y crecido en Madrid, aunque sea una dimensión diferente. Fue un honor jugar en el club más grande del mundo y una alegría entrenar con los mejores jugadores del mundo. Hay jugadores de los que aprendes todos los días. Entrenar contra los mejores defensores fue una buena educación para mí".

Finalmente, recalcó que regresó a Alemania para “recuperar un poco la confianza, para volver a mi nivel anterior, no para que me tilden de estrella. Estoy de vuelta porque era la mejor opción para mí ahora".