Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 13:28
Joya de la Selección Colombia, a punto de cambiar de equipo; pagarán una millonada
Todo indica que la negociación llegará a buen puerto.
El mercado de fichajes no se detiene y los clubes del mundo entero analizan posibles incorporaciones a sus plantillas, no solo presentando transferencias en el fútbol masculino, sino también en la categoría femenina.
Y es que en las últimas horas se dio a conocer una noticia que involucra una joya de la Selección Colombia Femenina, quien tuvo alto protagonismo en el equipo ‘Tricolor’ que viene de ser finalista en la Copa América.
Lea también: Delantero colombiano está cerca de su primer llamado a selección; ya está bloqueado
En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño
Joya de la Selección Colombia punto de emigrar al fútbol del extranjero
Se trata de la caleña de 18 años, Valerin Loboa, delantera caracterizada por su velocidad y buena técnica que tiene además el rótulo de ser la jugadora más joven en debutar con el Deportivo Cali, pues a los 14 años ya estaba vistiendo la camiseta del conjunto ‘azucarero’.
Pues bien, según cuenta el periodista Julián Capera, la joven futbolista está muy cerca de ser transferida a la liga de Estados Unidos, una negociación en la que el Deportivo Cali recibirá una cifra que ronda los 80 mil dólares (cerca de 322 millones de pesos), un número destacado en las ventas de derechos en el fútbol femenino en Colombia.
🚨Exclusiva: Valerin Loboa está muy cerca de ser transferida a la liga de Estados Unidos tras su gran actuación en Copa América 🇺🇸🔜— Julián Capera (@JulianCaperaB) August 20, 2025
🟢 Deportivo Cali recibirá una cifra que ronda los 80mil dólares y establecerá un nuevo registro para ventas de derechos en el fútbol femenino en… pic.twitter.com/vOgV47FqmM
¿Cuál será el próximo gran reto de la Selección Colombia Femenina?
El equipo dirigido por el técnico Angelo Marsiglia ya tiene en el horizonte su próximo gran desafío: la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL 2025-26, un certamen que marcará el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2027 en Brasil.
Esta nueva competición, que se jugará del 24 de octubre de 2025 al 9 de junio de 2026, representa una oportunidad clave para las ‘cafeteras’ de ratificar su crecimiento y asegurar su presencia en la máxima cita del fútbol femenino.
Según el formato, los dos equipos que logren los mejores resultados obtendrán clasificación directa a la próxima Copa Mundial, mientras que las selecciones que finalicen en el tercer y cuarto puesto deberán disputar el repechaje intercontinental.
Fuente
Antena 2